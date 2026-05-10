あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第122回
VAIO「VAIO SX14-R」
【ノートPC】最新CPU、958g、バッテリーも1日余裕が欲しいならこれを買え
2026年05月10日 17時00分更新
「結局、仕事で毎日使う道具として、何が一番正解なの？」という問いに、これほど真正面から答えてくれるノートPCは他にありません。2026年、VAIOが世に送り出した「VAIO SX14-R」は、まさにそんな1台です。
もともとVAIO SX14シリーズといえば、その洗練されたデザインと軽さで定評がありましたが、今回はそこへ最新のCore Ultra シリーズ3を搭載するという、まさに「文句なし」のアップデートを遂げています。
最小958g～というカバンに入れたことを忘れるような軽さを維持しつつ、最新CPUのパワーと、丸一日ACアダプターを持ち歩かなくて済む驚異的なスタミナ。これまでのVAIOの良さを引き継ぎつつ、現代のビジネスシーンで求められる「AI処理」や「バッテリー寿命」という課題をすべてクリアした「道具として完璧」な姿を紐解いていきましょう。
【目次】この記事で書かれていること：
VAIO SX14-Rを購入する3つのメリット
1）2026年の鉄板「Core Ultra シリーズ3」搭載で、AIも遊びもこれ一台
2）ACアダプターは家に置いていけ。バッテリーの「質」にもこだわった実戦仕様
3）個性の爆発。ビジネスPCの「地味」をぶち壊す圧巻のカラバリ
購入時に確認したい2つのポイント
1）「最強構成」が必ずしも「最長スタミナ」ではないジレンマ
2）夏場の「フルパワー」で見え隠れするファン音
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