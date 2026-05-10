このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 5 次へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第122回

VAIO「VAIO SX14-R」

【ノートPC】最新CPU、958g、バッテリーも1日余裕が欲しいならこれを買え

2026年05月10日 17時00分更新

文● イチ／三宅／ASCII　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

VAIO SX14-R

　「結局、仕事で毎日使う道具として、何が一番正解なの？」という問いに、これほど真正面から答えてくれるノートPCは他にありません。2026年、VAIOが世に送り出した「VAIO SX14-R」は、まさにそんな1台です。

　もともとVAIO SX14シリーズといえば、その洗練されたデザインと軽さで定評がありましたが、今回はそこへ最新のCore Ultra シリーズ3を搭載するという、まさに「文句なし」のアップデートを遂げています。

　最小958g～というカバンに入れたことを忘れるような軽さを維持しつつ、最新CPUのパワーと、丸一日ACアダプターを持ち歩かなくて済む驚異的なスタミナ。これまでのVAIOの良さを引き継ぎつつ、現代のビジネスシーンで求められる「AI処理」や「バッテリー寿命」という課題をすべてクリアした「道具として完璧」な姿を紐解いていきましょう。

【目次】この記事で書かれていること：

VAIO SX14-Rのメリットと注意点

VAIO SX14-Rを購入する3つのメリット
1）2026年の鉄板「Core Ultra シリーズ3」搭載で、AIも遊びもこれ一台
2）ACアダプターは家に置いていけ。バッテリーの「質」にもこだわった実戦仕様
3）個性の爆発。ビジネスPCの「地味」をぶち壊す圧巻のカラバリ

購入時に確認したい2つのポイント
1）「最強構成」が必ずしも「最長スタミナ」ではないジレンマ
2）夏場の「フルパワー」で見え隠れするファン音

まとめ
詳細スペック情報
製品ギャラリー

前へ 1 2 3 4 5 次へ

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
Apple 2026 MacBook Neo A18 Proチップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligenceのために設計、Liquid Retinaディスプレイ、8GBユニファイドメモリ、256GB SSDストレージ、1080p FaceTime HDカメラ - インディゴ
Apple 2026 MacBook Neo A18 Proチップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligenceのために設計、Liquid Retinaディスプレイ、8GBユニファイドメモリ、256GB SSDストレージ、1080p FaceTime HDカメラ - インディゴ
￥95,768
2
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、日本語キーボード、Touch ID - シルバー
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、日本語キーボード、Touch ID - シルバー
￥176,566
3
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
￥35,129
4
【整備済み品】 富士通 タブレット ノートパソコン ARROWS Tab V727 12.3インチ 中古 タブレット【Windows 11 】【MS Office2019 H&B 搭載 】第7世代 Core M3/ メモリ 4GB / SSD 128GB /無線LAN/HDMI/LTE/タッチペン 付属(整備済み品)
【整備済み品】 富士通 タブレット ノートパソコン ARROWS Tab V727 12.3インチ 中古 タブレット【Windows 11 】【MS Office2019 H&B 搭載 】第7世代 Core M3/ メモリ 4GB / SSD 128GB /無線LAN/HDMI/LTE/タッチペン 付属(整備済み品)
￥9,999
5
【整備済み品】富士通 LIFEBOOK A579 15.6型 第8世代CPU Core i5-8265U /Windows11 Pro/MS Office2019搭載/初期設定不要/Webカメラ/テンキー搭載/DVD-ROM/内蔵WIFI/Bluetooth/HDMI(ホワイト/テンキー搭載, メモリ8GB,SSD256GB)
【整備済み品】富士通 LIFEBOOK A579 15.6型 第8世代CPU Core i5-8265U /Windows11 Pro/MS Office2019搭載/初期設定不要/Webカメラ/テンキー搭載/DVD-ROM/内蔵WIFI/Bluetooth/HDMI(ホワイト/テンキー搭載, メモリ8GB,SSD256GB)
￥29,880

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,364
2
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
￥1,890
3
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
￥1,080
4
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
5
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
6
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,899
7
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
￥1,599
8
キヤノン Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
キヤノン Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
￥5,645
9
USB Type C ケーブル【2M/2本セット】Sweguard USB-C & USB-A 3.1A USB C ケーブル【QC3.0対応 急速充電】 タイプc 充電 iPhone17 16/iPhone 15 Pro MAX, iPad Pro,Samsung Galaxy S26/S25/S24/S23/S22/S21/S20,Sony,Xiaomi,Pixel,Type-c機種対応(灰)
USB Type C ケーブル【2M/2本セット】Sweguard USB-C & USB-A 3.1A USB C ケーブル【QC3.0対応 急速充電】 タイプc 充電 iPhone17 16/iPhone 15 Pro MAX, iPad Pro,Samsung Galaxy S26/S25/S24/S23/S22/S21/S20,Sony,Xiaomi,Pixel,Type-c機種対応(灰)
￥1,099
10
JAMJAKE iPad用ペンシル アップルペンシル代用ペン 2018年～2026年 iPad対応 タッチペン 超高感度 極細 スタイラスペン Type-C急速充電 傾き感知/磁気吸着/誤作動防止機能対応 軽量 耐摩 学生 子供 筆記 絵を描く デザイン用 ドローイング用
JAMJAKE iPad用ペンシル アップルペンシル代用ペン 2018年～2026年 iPad対応 タッチペン 超高感度 極細 スタイラスペン Type-C急速充電 傾き感知/磁気吸着/誤作動防止機能対応 軽量 耐摩 学生 子供 筆記 絵を描く デザイン用 ドローイング用
￥1,880

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン