「結局、仕事で毎日使う道具として、何が一番正解なの？」という問いに、これほど真正面から答えてくれるノートPCは他にありません。2026年、VAIOが世に送り出した「VAIO SX14-R」は、まさにそんな1台です。



もともとVAIO SX14シリーズといえば、その洗練されたデザインと軽さで定評がありましたが、今回はそこへ最新のCore Ultra シリーズ3を搭載するという、まさに「文句なし」のアップデートを遂げています。

最小958g～というカバンに入れたことを忘れるような軽さを維持しつつ、最新CPUのパワーと、丸一日ACアダプターを持ち歩かなくて済む驚異的なスタミナ。これまでのVAIOの良さを引き継ぎつつ、現代のビジネスシーンで求められる「AI処理」や「バッテリー寿命」という課題をすべてクリアした「道具として完璧」な姿を紐解いていきましょう。