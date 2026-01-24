あのクルマに乗りたい！ 話題のクルマ試乗レポ 第607回
Cクラスに900万円出す価値はあるか？ 豪華装備の「C220d Luxury」に見る、SUVにはないセダンの底力
2026年01月24日 15時00分更新
長らく「コンパクトセダンの教科書」と言われているメルセデス・ベンツのCクラス。それはSUVが隆盛の現代でも言えるのでしょうか。今回、Cクラスに魅力的な新グレード「Luxury」が加わったこともあり、改めてCクラスを紹介したいと思います！
SUV人気の中で問われる「セダン」の立ち位置
日本国内におけるメルセデス・ベンツの販売比率のうち、SUVは5割を超えるのだとか。事実、2024年に最も販売した（選ばれた）車種はGLCなのだそうです。確かにGLCはとても良いクルマで、それに異を唱えるつもりはありません。
さて、型番のとおりGLCとCクラスは同じプラットフォームで作られている兄弟車。価格はCクラスが720万円からであるのに対し、GLCが819万円からと約100万円の差があります。「イマドキのCクラスは700万円もするのか」と、溜め息を漏らしつつも「GLCより安くてオトクかも。四輪駆動じゃないけど、雪道に行かないし」とも思ったものです。Luxuryグレードを見るまでは……。
オプション満載で900万円オーバーの衝撃
車両に入っていた資料を見たところ、お借りしたディーゼルモデルが914万円でした！ さらにオプションの「ドライバーズパッケージ」（27万7000円）と、外装色「ソーダライトブルー（メタリック）」（11万円）が加わり、オプション装備を含む車両価格が952万7000円。さらに保証プラス（13万2000円）とメンテナンスプラス（22万円）が加わると、なんと987万9000円です。
「イマドキのCクラスは……」と思っていた不肖は完全に思考停止。「何がどうなって200万円以上も高くなるんだ！」と、資料を再度見直したところ、どうやらオプションフル装備のクルマであることが発覚。
外装面ではAMGラインパッケージと19インチホイールの採用が注目ポイントのよう。「このホイールを洗うとき、大変だろうなぁ」と思いつつも、カッコ良さにニンマリしそう。
インテリアは上質な本革シートが標準装備で、3種類のカラーバリエーションからセレクト可能とのこと。もちろん「シートベンチレーター（運転席・助手席、シートヒーター機能含む）」も備わっています。インテリアトリムにはブラックオープンポアウッドインテリアトリムを新採用しているそうです。これもまたカッコ良くてニンマリです。
五感を満たす「Luxury」な装備群
天井を見上げると「パノラミックスライディングルーフ」を発見。操作はルームミラー近くの天井スイッチで行ないます。その近くに、輸入車としては珍しいSOSボタンがありました。
ドイツのハイエンドオーディオブランド「ブルメスター」の手による「Burmester 3D サラウンドサウンドシステム」も標準搭載。このオーディオシステムのすごいところは、音を聴きながら利用者好みのサウンドチューニング機能「パーソナルサウンドプロファイル」が作れるところ。ドラムはこんな感じ、ベースはこんな感じとイジったところ、確かに好みっぽい音に。ちなみに調整せずとも、純正カーオーディオとしては、かなり良い音がします！
そのほか「DIGITALライト（ウルトラハイビーム付き）」や「アダプティブハイビームアシスト・プラス」やヘッドアップディスプレイを含める「セーフティービジョンパッケージ」も標準装備。室内の豪華装備だけでなく、安全面でも抜かりなしというわけです。
と、約200万円の上積み分がわかったところで、車両を見てみましょう。
