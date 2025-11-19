あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第185回
富士通クライアントコンピューティング「FMV Note U（UX-K3）」
世界で一番軽いノートPCが、今度はACアダプターも大幅軽量化に成功 富士通のFMV Note U UX-K3
2025年11月19日 17時00分更新
ここ数年、1kg前後のノートPCを使ってきて「いや、もうこれで十分軽いでしょ」と思っていた自分ですが、やはり驚かされるのは富士通クライアントコンピューティング（FCCL）の「FMV Note U（UX-K3）」です。
手に取った瞬間に、軽いノートに関する感覚がひっくり返されるのは間違いないでしょう。
634gという数字は“軽いPC”の枠を超えて、もはや別ジャンルと言いたくなるほどの存在感です。この重さは、500mlペットボトル1本に卵３個分ぐらいの重さです。スーパーの買い物帰りでもここまで軽い荷物になることは少ないのでは？
要するに、UX-K3はかばんに入れた時に「あ、入れ忘れたかな？」と確認してしまうレベルで存在感を感じさせません。もちろんいい意味でですよ。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）「パソコンを持っている感」を消してくれる圧倒的な携帯性と快適性
2）アダプターレスで使える豊富なポート類。打鍵感も良好で“軽いだけじゃない”
3）独自AI機能でオンラインコミュニケーションも充実
購入時に注意したいポイント
1）軽量化の影響でバッテリー容量などには割り切りもある
2）Uプロセッサー搭載、重い作業やファン音の感じ方は人を選ぶ可能性
