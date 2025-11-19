ここ数年、1kg前後のノートPCを使ってきて「いや、もうこれで十分軽いでしょ」と思っていた自分ですが、やはり驚かされるのは富士通クライアントコンピューティング（FCCL）の「FMV Note U（UX-K3）」です。

手に取った瞬間に、軽いノートに関する感覚がひっくり返されるのは間違いないでしょう。

634gという数字は“軽いPC”の枠を超えて、もはや別ジャンルと言いたくなるほどの存在感です。この重さは、500mlペットボトル1本に卵３個分ぐらいの重さです。スーパーの買い物帰りでもここまで軽い荷物になることは少ないのでは？

要するに、UX-K3はかばんに入れた時に「あ、入れ忘れたかな？」と確認してしまうレベルで存在感を感じさせません。もちろんいい意味でですよ。