あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第185回

富士通クライアントコンピューティング「FMV Note U（UX-K3）」

世界で一番軽いノートPCが、今度はACアダプターも大幅軽量化に成功　富士通のFMV Note U UX-K3

2025年11月19日 17時00分更新

文● イチ／ヤマ／ASCII　編集⚫︎ASCII

FCCL「Note U UX-K3」

　ここ数年、1kg前後のノートPCを使ってきて「いや、もうこれで十分軽いでしょ」と思っていた自分ですが、やはり驚かされるのは富士通クライアントコンピューティング（FCCL）の「FMV Note U（UX-K3）」です。

　手に取った瞬間に、軽いノートに関する感覚がひっくり返されるのは間違いないでしょう。

　634gという数字は“軽いPC”の枠を超えて、もはや別ジャンルと言いたくなるほどの存在感です。この重さは、500mlペットボトル1本に卵３個分ぐらいの重さです。スーパーの買い物帰りでもここまで軽い荷物になることは少ないのでは？

今回はACアダプターまで軽量化！ 軽くしようとする意欲がすさまじい

　要するに、UX-K3はかばんに入れた時に「あ、入れ忘れたかな？」と確認してしまうレベルで存在感を感じさせません。もちろんいい意味でですよ。

【目次】この記事で書かれていること：

「FMV Note U（UX-K3）」のメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）「パソコンを持っている感」を消してくれる圧倒的な携帯性と快適性
2）アダプターレスで使える豊富なポート類。打鍵感も良好で“軽いだけじゃない”
3）独自AI機能でオンラインコミュニケーションも充実

購入時に注意したいポイント
1）軽量化の影響でバッテリー容量などには割り切りもある
2）Uプロセッサー搭載、重い作業やファン音の感じ方は人を選ぶ可能性

まとめ
詳細スペック情報

