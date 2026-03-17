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最新のMacが最良のMac！ ほどよい性能とほどよい価格、CPUがM5になってさらに買いになった「MacBook Air」
2026年03月17日 17時00分更新
パソコン選びで悩んでいるならピッタリな1台
十分過ぎる性能で長く使えること間違いなし
パソコン選びで迷っている方に、（必ずWindowsでなくてもいいのなら）今一番オススメしたいのが「M5搭載の15インチMacBook Air」です。
「最新のMacが最良のMac」……というのは筆者が作ったフレーズですが、最新のMacBook Airはまさにその言葉どおり。日常使いはもちろん動画編集などもこなせる高い性能に、作業領域に余裕がある15インチ液晶、そして価格のバランスが絶妙です。
性能面でもコスパ面でも、初心者から中級者まで多くの方に「買ってよかった」と思わせる魅力が詰まっています。なぜこの1台がそれほどまでに最適なのか、その理由を3つと購入時に注意すべき点を2つ紹介します。
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【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）大画面で快適なのに持ち運べる絶妙なバランス
2）使うたびに気分が上がる上品なカラーバリエーション
3）普段使いから本格作業までファンレスでこなせる実力
購入時に注意したいポイント
1）価格は約22万円 絶対的には安くない
2）持ち運び重視するなら悩ましい、約1.5kgの重量
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