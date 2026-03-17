パソコン選びで悩んでいるならピッタリな1台

十分過ぎる性能で長く使えること間違いなし

パソコン選びで迷っている方に、（必ずWindowsでなくてもいいのなら）今一番オススメしたいのが「M5搭載の15インチMacBook Air」です。

「最新のMacが最良のMac」……というのは筆者が作ったフレーズですが、最新のMacBook Airはまさにその言葉どおり。日常使いはもちろん動画編集などもこなせる高い性能に、作業領域に余裕がある15インチ液晶、そして価格のバランスが絶妙です。

性能面でもコスパ面でも、初心者から中級者まで多くの方に「買ってよかった」と思わせる魅力が詰まっています。なぜこの1台がそれほどまでに最適なのか、その理由を3つと購入時に注意すべき点を2つ紹介します。

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