あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第75回
リンクスインターナショナル「LC2314」
ほぼOS代じゃん！ 4万円台でWindows 11 Pro搭載の手のひらPCがあるって知ってた？
2026年03月20日 17時00分更新
「パソコンが古くて遅いけど、今の時代、買い替えるとお金がかかるし…」と悩んでいる人に、とんでもない価格破壊のニュースをお届けします。
リンクスインターナショナルから発売された手のひらサイズのミニPC「LC2314」の直販価格は、なんと驚きの4万3600円。これ、ただ安いだけじゃありません。ビジネスユースにも対応する「Windows 11 Pro」が標準でプリインストールされているんです。やばいでしょ……。
Windows 11 ProのOS単体の正規価格が2万8300円前後することを考えると、ハードウェア本体の価格は実質1万5000円ちょっと。「メーカーさん、これ計算間違ってませんか？」と本気で心配になるレベルの激安ぶりです。
■Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
LC2314を購入する3つのメリット
1）会社支給の古いノートより快適！AMD Ryzen搭載の10cm四方ボディ
2）メモリー8GB・SSD 256GBと、価格を考えれば健闘のスペック
3）4K対応のHDMI＆DisplayPort搭載で、快適な2画面出力も可能
購入時に確認したい2つのポイント
1）用途が明確な人向け。「何でもできるPC」ではない
2）Type-Cポートは非搭載。手持ちの機器との相性を要確認
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