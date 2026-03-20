「パソコンが古くて遅いけど、今の時代、買い替えるとお金がかかるし…」と悩んでいる人に、とんでもない価格破壊のニュースをお届けします。



リンクスインターナショナルから発売された手のひらサイズのミニPC「LC2314」の直販価格は、なんと驚きの4万3600円。これ、ただ安いだけじゃありません。ビジネスユースにも対応する「Windows 11 Pro」が標準でプリインストールされているんです。やばいでしょ……。

Windows 11 ProのOS単体の正規価格が2万8300円前後することを考えると、ハードウェア本体の価格は実質1万5000円ちょっと。「メーカーさん、これ計算間違ってませんか？」と本気で心配になるレベルの激安ぶりです。

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