バッファロー、Wi-Fiルーターや中継器などに脆弱性　最新版へアップデートを

Japan Vulnerability Notes（JVN）は3月27日、バッファロー製の複数のWi-Fiルーターに関する脆弱性情報を公開した。

脆弱性の概要と想定される影響は、それぞれ以下のとおり。

●脆弱性の概要 ・脆弱なサードパーティ製コンポーネントの使用（CVE-2015-1548）

・OSコマンドインジェクション（CVE-2026-27650）

・コードインジェクション（CVE-2026-32669）

・代替パスまたはチャネルを使用した認証回避（CVE-2026-32678）

・非公開機能を悪用される問題（CVE-2026-33280）

・重要な機能に対する認証の欠如（CVE-2026-33366）

●想定される影響（一例） ・プロセスメモリから機微な情報が漏えいする（CVE-2015-1548）

・製品上で任意のOSコマンドが実行される（CVE-2026-27650）

・製品上で任意のコードが実行される（CVE-2026-32669）

・攻撃者によって製品の重要な設定を不正に変更される（CVE-2026-32678）

・攻撃者によってデバッグ機能へアクセスされ、結果として任意のOSコマンドが実行される（CVE-2026-33280）

・攻撃者によって当該製品が強制的に再起動される（CVE-2026-33366）

バッファローでは影響を受ける製品のうち、サポート中のモデルに対して修正版ファームウェアを提供中。一方、サポート期間が終了したモデルについては、修正対応はしない方針だ。