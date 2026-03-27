バッファロー、Wi-Fiルーターや中継器などに脆弱性　最新版へアップデートを

Japan Vulnerability Notes（JVN）は3月27日、バッファロー製の複数のWi-Fiルーターに関する脆弱性情報を公開した。
脆弱性の概要と想定される影響は、それぞれ以下のとおり。
●脆弱性の概要
・脆弱なサードパーティ製コンポーネントの使用（CVE-2015-1548）
・OSコマンドインジェクション（CVE-2026-27650）
・コードインジェクション（CVE-2026-32669）
・代替パスまたはチャネルを使用した認証回避（CVE-2026-32678）
・非公開機能を悪用される問題（CVE-2026-33280）
・重要な機能に対する認証の欠如（CVE-2026-33366）
●想定される影響（一例）
・プロセスメモリから機微な情報が漏えいする（CVE-2015-1548）
・製品上で任意のOSコマンドが実行される（CVE-2026-27650）
・製品上で任意のコードが実行される（CVE-2026-32669）
・攻撃者によって製品の重要な設定を不正に変更される（CVE-2026-32678）
・攻撃者によってデバッグ機能へアクセスされ、結果として任意のOSコマンドが実行される（CVE-2026-33280）
・攻撃者によって当該製品が強制的に再起動される（CVE-2026-33366）
バッファローでは影響を受ける製品のうち、サポート中のモデルに対して修正版ファームウェアを提供中。一方、サポート期間が終了したモデルについては、修正対応はしない方針だ。
●脆弱性の影響を受ける製品
■サポート中のモデルと修正版ファームウェアのバージョン
Wi-Fiルーター
・WCR-1166DHPL：Ver.1.01以降
・WSR3600BE4-KH：Ver.6.02以降
・WSR3600BE4P：Ver.5.02以降
・WXR-1750DHP：Ver.2.63以降
・WXR-1750DHP2：Ver.2.63以降
・WXR18000BE10P：Ver.5.03以降
・WXR-1900DHP：Ver.2.53以降
・WXR-1900DHP2：Ver.2.62以降
・WXR-1900DHP3：Ver.2.66以降
・WXR-5950AX12：Ver.3.57以降
・WXR-6000AX12B：Ver.3.57以降
・WXR-6000AX12P：Ver.3.57以降
・WXR-6000AX12S：Ver.3.57以降
・WZR-1166DHP：Ver.2.20以降
・WZR-1166DHP2：Ver.2.20以降
・WZR-1750DHP：Ver.2.32以降
・WZR-1750DHP2：Ver.2.33以降
・WZR-S1750DHP：Ver.2.34以降
・WRM-D2133HP：Ver.3.01以降
・WRM-D2133HS：Ver.3.01以降
・WTR-M2133HP：Ver.3.01以降
・WTR-M2133HS：Ver.3.01以降
Wi-Fi中継機
・WEM-1266：Ver.2.87以降
・WEM-1266WP：Ver.2.87以降
VPNルーター
・VR-U300W：Ver.1.42以降
・VR-U500X：Ver.1.42以降
アクセスポイント
・WAPM-1266R：Ver.1.42以降
・WAPM-1266WDPR：Ver.1.42以降
・WAPM-1266WDPRA：Ver.1.42以降
・WAPM-1750D：Ver.1.07以降
・WAPM-2133R：Ver.1.42以降
・WAPM-2133TR：Ver.1.42以降
・WAPM-AX4R：Ver.1.42以降
・WAPM-AX8R：Ver.1.42以降
・WAPM-AXETR：Ver.1.42以降
・WAPS-1266：Ver.1.42以降
・WAPS-AX4：Ver.1.42以降
FREESPOT
・FS-M1266：Ver.4.13以降
・FS-S1266：Ver.4.13以降
■サポート終了製品（修正版ファームウェアの提供なし）
Wi-Fiルーター
・WZR-600DHP
・WZR-600DHP2
・WZR-600DHP3
・WZR-900DHP
・WZR-900DHP2
・WZR-S600DHP
・WZR-S900DHP
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