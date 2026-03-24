Google Chromeに深刻度“高”の脆弱性複数

グーグルは3月23日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開。深刻度「高」の脆弱性に対応した。

脆弱性の概要とOSごとの修正済みバージョンは以下のとおり。

●修正された主な脆弱性 ■深刻度（高） ・CVE-2026-4673：WebAudioのヒープバッファオーバーフロー

・CVE-2026-4674：CSSにおける境界外読み取り

・CVE-2026-4675：WebGLにおけるヒープバッファオーバーフロー

・CVE-2026-4676：Dawnにおける解放後使用

・CVE-2026-4677：WebAudioでの境界外読み取り

・CVE-2026-4678：WebGPUにおける解放後使用

・CVE-2026-4679：フォントにおける整数オーバーフロー

・CVE-2026-4680：FedCMにおける解放後使用

●OSごとの修正済みバージョン ■デスクトップ版 ・Windows：146.0.7680.164/165

・macOS：146.0.7680.164/165

・Linux：146.0.7680.164 ■モバイル版 ・Android：146.0.76380.164

デスクトップ版のアップデートは、今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。