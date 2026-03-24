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Google Chromeに深刻度“高”の脆弱性複数

2026年03月24日 11時45分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

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Google Chromeのロゴ

　グーグルは3月23日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開。深刻度「高」の脆弱性に対応した。

　脆弱性の概要とOSごとの修正済みバージョンは以下のとおり。

●修正された主な脆弱性

■深刻度（高）

・CVE-2026-4673：WebAudioのヒープバッファオーバーフロー
・CVE-2026-4674：CSSにおける境界外読み取り
・CVE-2026-4675：WebGLにおけるヒープバッファオーバーフロー
・CVE-2026-4676：Dawnにおける解放後使用
・CVE-2026-4677：WebAudioでの境界外読み取り
・CVE-2026-4678：WebGPUにおける解放後使用
・CVE-2026-4679：フォントにおける整数オーバーフロー
・CVE-2026-4680：FedCMにおける解放後使用

●OSごとの修正済みバージョン

■デスクトップ版

・Windows：146.0.7680.164/165
・macOS：146.0.7680.164/165
・Linux：146.0.7680.164

■モバイル版

・Android：146.0.76380.164

　デスクトップ版のアップデートは、今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。

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