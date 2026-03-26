AWS、バーレーンリージョンのユーザーに他リージョンへ移るよう求める　紛争の影響で

アマゾンは3月24日、AWSのバーレーンリージョンのユーザーに対して、代替リージョンへ移行するよう案内した。

AWSのバーレーンリージョンは中東情勢の悪化により、サービスを中断。これを受け、アマゾンは当該リージョンの利用者に対して、代替となるリージョンへの移行を支援している。

バーレーンリージョンの復旧作業については、従業員の安全を最優先とする考えを示しており、3月24日現在、復旧の見込みは立っていない。