AWS、バーレーンリージョンのユーザーに他リージョンへ移るよう求める　紛争の影響で

アマゾンは3月24日、AWSのバーレーンリージョンのユーザーに対して、代替リージョンへ移行するよう案内した。
AWSのバーレーンリージョンは中東情勢の悪化により、サービスを中断。これを受け、アマゾンは当該リージョンの利用者に対して、代替となるリージョンへの移行を支援している。
バーレーンリージョンの復旧作業については、従業員の安全を最優先とする考えを示しており、3月24日現在、復旧の見込みは立っていない。
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アマゾンは3月24日、AWSのバーレーンリージョンのユーザーに対して、代替リージョンへ移行するよう案内した。
AWSのバーレーンリージョンは中東情勢の悪化により、サービスを中断。これを受け、アマゾンは当該リージョンの利用者に対して、代替となるリージョンへの移行を支援している。
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