あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第135回
GPD「GPD MicroPC 2」
500gなのに本物ノートPC 真の仕事用の1台はGPD MicroPC 2に決まり！
2025年09月28日 17時00分更新
フットプリントではiPhone 17 Pro Maxからひと回り大きい程度の筐体に、本格的なノートPCの機能を詰め込んだ超小型マシン。それがGPDの最新モデル「GPD MicroPC 2」です。
わずか500gという軽さながら、7型液晶を備え、クラムシェルとしてもタブレットとしても利用できる2in1設計。さらにインターフェース類が非常に充実しており、まさに“ポケットに入る仕事道具”と呼ぶにふさわしい存在です。
“ガジェット好き”向けにも見える本製品ですが、真価を発揮するのはむしろプロフェッショナルな現場。たとえばネットワークエンジニアやフィールドワーカーなど、外出先でシステムの設定や検証をするユーザーから強い支持を得ている1台でもあるのです。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）超小型なのに本格PCの性能 2in1で自在に使える
2）圧倒的な端子の充実度 あらゆる状況でさまざまな機器と繋げられる
3）最新世代CPU搭載で性能も妥協なし
購入時に注意したいポイント
1）バッテリー駆動時間は限定的
2）キーボード入力には慣れが必要
