フットプリントではiPhone 17 Pro Maxからひと回り大きい程度の筐体に、本格的なノートPCの機能を詰め込んだ超小型マシン。それがGPDの最新モデル「GPD MicroPC 2」です。

わずか500gという軽さながら、7型液晶を備え、クラムシェルとしてもタブレットとしても利用できる2in1設計。さらにインターフェース類が非常に充実しており、まさに“ポケットに入る仕事道具”と呼ぶにふさわしい存在です。

“ガジェット好き”向けにも見える本製品ですが、真価を発揮するのはむしろプロフェッショナルな現場。たとえばネットワークエンジニアやフィールドワーカーなど、外出先でシステムの設定や検証をするユーザーから強い支持を得ている1台でもあるのです。

