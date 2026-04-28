あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第110回
ACEMAGIC「ACEMAGIC M5 Intel i9-14900HX」
【手のひらPC】Core i9搭載の凄いパソコン見つけた！ 全てがハイスペック過ぎる「ACEMAGIC M5」
2026年04月28日 17時00分更新
「デスクトップPCは欲しいけど、あのデカい黒い箱を机に置くのはちょっと……」と敬遠している方にこそ、ぜひ知ってほしい一台があります。それがACEMAGICから登場した「ACEMAGIC M5 Intel i9-14900HX」です。
道具としてのワクワクと最新ガジェットの未来感をぎゅっと凝縮したようなデザインが目を引きます。このPCの最大の魅力は、そのルックスからは想像もつかない「中身」にあります。
手のひらに乗るほどのコンパクトボディでありながら、心臓部にはノートPC用CPUとして第14世代最高峰の「Intel Core i9-14900HX」を搭載しているんです。
「小型PCはスペックが控えめ」というこれまでの常識を打ち破る、欲張りなユーザーにぴったりの一石二鳥なモデル。しかも、これだけの性能を誇りながら、セール価格で11万円台。さらに頻繁にクーポンが発行されているため、実質10万円台まで抑えられることもあります。このスペックでこの価格、正直言って「バグ」レベルのコスパです！
【目次】この記事で書かれていること：
ACEMAGIC M5を購入する3つのメリット
1）第14世代i9の暴力的なパワーを、手のひらサイズで飼いならす
2）「吊るし」で最強、さらに先を見据えた拡張性
3）4K3画面も余裕！ 妥協のないインターフェース群
購入時に確認したい2つのポイント
1）ゲーム性能は「内蔵GPU」の枠を超えない
2）「熱」を逃がす環境作りがパフォーマンス維持の鍵
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