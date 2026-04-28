「デスクトップPCは欲しいけど、あのデカい黒い箱を机に置くのはちょっと……」と敬遠している方にこそ、ぜひ知ってほしい一台があります。それがACEMAGICから登場した「ACEMAGIC M5 Intel i9-14900HX」です。

道具としてのワクワクと最新ガジェットの未来感をぎゅっと凝縮したようなデザインが目を引きます。このPCの最大の魅力は、そのルックスからは想像もつかない「中身」にあります。

手のひらに乗るほどのコンパクトボディでありながら、心臓部にはノートPC用CPUとして第14世代最高峰の「Intel Core i9-14900HX」を搭載しているんです。



「小型PCはスペックが控えめ」というこれまでの常識を打ち破る、欲張りなユーザーにぴったりの一石二鳥なモデル。しかも、これだけの性能を誇りながら、セール価格で11万円台。さらに頻繁にクーポンが発行されているため、実質10万円台まで抑えられることもあります。このスペックでこの価格、正直言って「バグ」レベルのコスパです！