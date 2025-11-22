このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第189回

Minisforum「MS-S1 MAX」

小型PCのいちばん凄いヤツ見つけた！手のひらサイズなのに超高性能なロマンPC「MS-S1 MAX」

2025年11月22日 17時00分更新

文● イチ／三宅／ASCII　編集⚫︎ASCII

　ミニPCといえば、「省スペース」「コスパ」「ほどほどの性能」といったイメージを持つ人が多いと思います。ところがMinisforumの新作「MS-S1 MAX」は、その常識を軽く吹き飛ばすような全振り仕様で登場しました。

　搭載しているのはAMDの最新APU「Ryzen AI Max+ 395」。ノートPCでもまだ採用例が少ないハイエンドチップを、なんと手のひらサイズの筐体に詰め込んでしまったのです。

　しかも、APUに統合されたグラフィックスは「AMD Radeon 8060S Graphics」で、性能的にはGeForce RTX 4070 Laptop GPUに迫るレベル。――いや、詰め込みすぎでしょ、と思わず笑ってしまうほどの“ロマン”を感じます。

【目次】この記事で書かれていること：

MS-S1 MAXのメリットと注意点

MS-S1 MAXを購入する3つのメリット
1）Ryzen AI Max+ 395が生み出す圧倒的パフォーマンス
2）RTX 4070 Laptop GPUクラスの統合グラフィックス
3）AI時代に最適な“手軽に使える新プラットフォーム”

購入時に注意したいポイント
1）価格は約40万円前後。コスパよりロマンを選ぶ一台

まとめ
詳細スペック情報

