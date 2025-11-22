ミニPCといえば、「省スペース」「コスパ」「ほどほどの性能」といったイメージを持つ人が多いと思います。ところがMinisforumの新作「MS-S1 MAX」は、その常識を軽く吹き飛ばすような全振り仕様で登場しました。

搭載しているのはAMDの最新APU「Ryzen AI Max+ 395」。ノートPCでもまだ採用例が少ないハイエンドチップを、なんと手のひらサイズの筐体に詰め込んでしまったのです。



しかも、APUに統合されたグラフィックスは「AMD Radeon 8060S Graphics」で、性能的にはGeForce RTX 4070 Laptop GPUに迫るレベル。――いや、詰め込みすぎでしょ、と思わず笑ってしまうほどの“ロマン”を感じます。

■Amazon.co.jpで購入