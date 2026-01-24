8型液晶／約500～600gくらいのミニパソコンは「実用度もあるロマン枠」として、最近じわじわ注目を集めています。サブPCやガジェット好きの遊び道具としては魅力的。そんなジャンルに、またしても新顔が登場。それがサンコネクションの「ChibiGEAR」です。

ただし、この製品は正直いろいろと謎が多い。そこまで知名度のないメーカー、8型サイズでCore i3搭載、価格は6万9800円前後。スペックだけ見ると「安いでしょ！」と感じる一方で、「本当に大丈夫？」という思いも正直ありました。というわけで、正体不明のミニパソがどこまで使えるのか、実際に確かめてみましょう。

