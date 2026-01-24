このページの本文へ

サンコネクション「ChibiGEAR」

Core i3搭載の8型ミニパソが7万円弱!?謎メーカーの小型ノートPCがどこまで使えるか試してみた

2026年01月24日 17時00分更新

文● ドリブルまつなが／岡本／ASCII　編集● ASCII

ChibiGEAR

サンコネクション「ChibiGEAR」

　8型液晶／約500～600gくらいのミニパソコンは「実用度もあるロマン枠」として、最近じわじわ注目を集めています。サブPCやガジェット好きの遊び道具としては魅力的。そんなジャンルに、またしても新顔が登場。それがサンコネクションの「ChibiGEAR」です。

　ただし、この製品は正直いろいろと謎が多い。そこまで知名度のないメーカー、8型サイズでCore i3搭載、価格は6万9800円前後。スペックだけ見ると「安いでしょ！」と感じる一方で、「本当に大丈夫？」という思いも正直ありました。というわけで、正体不明のミニパソがどこまで使えるのか、実際に確かめてみましょう。

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

ChibiGEARのメリットと注意点

ChibiGEARを購入する3つのメリット
1）8型でもCore i3搭載（ただしAlder Lake-N）
2）HDMIにUSB、microSDと端子はひととおりあり
3）高解像度＆360度回転も可能

購入時に確認したい2つのポイント
1）英語配列ベースのキーボードは要妥協
2）情報の少なさとサポート

まとめ
詳細スペック情報

