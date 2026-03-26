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NHK、国際短波放送の新周波数を公開 中東向け臨時放送も継続

2026年03月26日 13時40分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

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中東向け臨時送信の新しい周波数一覧表

　日本放送協会（NHK）が、2026年春夏期（A26）に、国際短波放送「NHK WORLD JAPAN」で使用する周波数を公開した。周波数の切り替えは3月29日10時（日本時間）の予定。中東向け臨時送信も継続する。

中東向けは引き続き24時間体制で放送

　各地域向けの放送時間と周波数は、次の通り。

●「NHK WORLD JAPAN」（日本語放送）の放送時間と周波数（A26）

■適用期間

・日本時間：2026年3月29日10時〜10月25日10時
・テヘラン時間：2026年3月29日5時30分〜10月25日4時30分

■中東向け臨時送信

※時刻表記：テヘラン夏時間（テヘラン冬時間）／日本時間

・2時30分〜4時20分（1時30分〜3時20分）／7時〜8時50分：17800 kHz（定期放送枠）
・4時20分〜4時30分（3時20分〜3時30分）／8時50分〜9時：17800 kHz
・4時30分〜5時30分（3時30分〜4時30分）／9時〜10時：15640 kHz　
・5時30分〜7時30分（4時30分〜6時30分）／10時〜12時 ：9440 kHz　
・7時30分〜8時30分（6時30分〜7時30分）／12時〜13時：11960 kHz　
・8時30分〜9時30分（7時30分〜8時30分）／13時〜14時 ：13750 kHz　
・9時30分〜12時30分（8時30分〜11時30分）／14時〜17時 ：17570kHz　
・12時30分〜13時30分（11時30分〜12時30分）／17時〜18時 ：17895kHz 　
・13時30分〜16時30分（12時30分〜15時30分）／18時〜21時：13645kHz 　
・16時30分〜17時30分（15時30分〜16時30分）／21時〜22時：13860kHz 　
・17時30分〜18時30分（16時30分〜17時30分）／22時〜23時：11915kHz 　
・18時30分〜19時30分（17時30分〜18時30分）／23時〜翌0時：11830kHz　
・19時30分〜21時30分（18時30分〜20時30分）／0時〜2時：13650kHz　
・21時30分〜23時30分（20時30分 〜22時30分）／2時〜4時：12060 kHz（定期放送枠）
・23時30分〜翌2時30分（22時30分〜翌1時30分）／4時〜7時：11625 kHz 　

■その他の地域向けの日本語放送

※時刻表記：日本時間

極東ロシア

・9時〜10時：11920 kHz

アジア大陸

・2時〜4時：7375 kHz
・7時〜9時：11885 kHz
・9時〜10時：11885 kHz
・11時〜13時50分：15195 kHz
・16時〜18時50分：11825 kHz
・19時〜22時50分：9750 kHz

太平洋

・5時〜6時：9480 kHz

東南アジア

・0時〜1時：11815 kHz
・6時〜8時：11965 kHz
・11時〜14時：17810 kHz
・16時〜18時50分：15280 kHz
・19時〜翌0時：11815 kHz

南西アジア

・1時〜3時：11800 kHz

西アフリカ

・16時〜18時：21500 kHz

南アフリカ

・3時〜5時50分：11860 kHz

中部アフリカ

・4時〜6時：12060 kHz

中東・北アフリカ

・2時〜4時：12060 kHz
・7時〜8時50分：17800 kHz

中米

・14時〜15時50分：17790 kHz

南米

・11時〜13時：21500 kHz

台湾国際放送との混信も解消か

　変更前の放送スケジュール（B25）では、台湾国際放送（RTI）が定期放送の日本語番組を送信する時間帯に、同一周波数でNHKが中東向け臨時送信を実施しており、日本国内で両者の混信が発生。RTI側は番組内で、放送局として問題に対処する方針を示していた。

　なお、変更後のスケジュールではNHKが当該周波数を使用しないため、（RTI側が周波数を変更しない限り）混信は起こらない見込みだ。　

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