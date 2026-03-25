シャープ製ルーターに重大な脆弱性　未対策で不正アクセスの恐れ

Japan Vulnerability Notes（JVN）は3月25日、シャープ製の複数のルーター製品に関する脆弱性情報を公開した。
種別は「重要な機能に対する認証の欠如」で、CVE番号は「CVE-2026-32326」。JVNによると、本件では以下のような問題が起こる可能性があるという。
・当該機器に関する情報を認証なしに取得される
・管理者パスワードを初期設定のまま使用している場合、当該機器が不正アクセスを受ける
影響を受ける製品とファームウェアのバージョンは、それぞれ以下のとおり。
●影響を受ける製品とファームウェアのバージョン
■NTTドコモ向け
・home 5G HR01：バージョン 38JP_0_490およびそれ以前
・home 5G HR02：バージョン S5.A1.00およびそれ以前
・Wi-Fi STATION SH-52A：バージョン 38JP_2_03Jおよびそれ以前 ※修正版提供なし
・Wi-Fi STATION SH-52B：バージョン S3.87.15およびそれ以前
・Wi-Fi STATION SH-54C：バージョン S6.64.00およびそれ以前
■KDDI向け
・Speed Wi-Fi 5G X01：バージョン 3RJP_2_03Iおよびそれ以前 ※修正版提供なし
■ソフトバンク向け
・5Gモバイルルーター SH-U01：バージョン S4.48.00およびそれ以前
・Pocket WiFi 5G A503SH：バージョン S7.41.00およびそれ以前
シャープによると、サポート中の機種については最新版のファームウェアを適用することで、脆弱性を修正可能。すでにサポートが終了している「Wi-Fi STATION SH-52A」と「Speed Wi-Fi 5G X01」については、ルーターの初期パスワードを変更することで、問題を回避できるという。
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