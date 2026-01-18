スマートフォンを選ぶとき「できるだけ安く、でもちゃんと使えるものがいい」と思う人は多いはず。ただ、安いスマホは使い勝手に難があったり、求める機能が載っていないこともあります。そんな中、これはイイと感じたのが「OPPO A5 5G」です。

実売価格は3万円前後。それだけ聞くと「性能的にかなり割り切ったスマホなのでは？」と思うかもしれません。しかし実際は、日常で使う機能がしっかりそろった、安心感のある1台に仕上がっています。

特に注目したいのが、FeliCa（おサイフケータイ）に対応している点です。電車やバス、コンビニの支払いなど、日本では欠かせない機能なので、ここを重視する人には大きなポイントになります。

さらに、防水にも対応しており、バッテリー容量もかなり大きめ。価格を抑えつつ、必要なものをきちんと詰め込んだOPPO A5 5G。今どきのエントリースマホとしてかなりオススメできるので、次のページからその理由と注意点をお伝えします。

■Amazon.co.jpで購入