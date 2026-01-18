あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第18回
今度は約3万円で全部入りアンドロイド！ FeliCaに防水、大容量バッテリーな「OPPO A5 5G」
2026年01月18日 17時00分更新
スマートフォンを選ぶとき「できるだけ安く、でもちゃんと使えるものがいい」と思う人は多いはず。ただ、安いスマホは使い勝手に難があったり、求める機能が載っていないこともあります。そんな中、これはイイと感じたのが「OPPO A5 5G」です。
実売価格は3万円前後。それだけ聞くと「性能的にかなり割り切ったスマホなのでは？」と思うかもしれません。しかし実際は、日常で使う機能がしっかりそろった、安心感のある1台に仕上がっています。
特に注目したいのが、FeliCa（おサイフケータイ）に対応している点です。電車やバス、コンビニの支払いなど、日本では欠かせない機能なので、ここを重視する人には大きなポイントになります。
さらに、防水にも対応しており、バッテリー容量もかなり大きめ。価格を抑えつつ、必要なものをきちんと詰め込んだOPPO A5 5G。今どきのエントリースマホとしてかなりオススメできるので、次のページからその理由と注意点をお伝えします。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）約3万円と安いのに、しっかり使える
2）FeliCa・防水・大容量バッテリー対応
3）個性的なデザインと程よいサイズ感
購入時に注意したいポイント
1）あくまでも性能はエントリークラス
2）画面のベゼル（額縁）が太くて正直気になる
