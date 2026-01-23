火災事故相次ぐモバイルバッテリー、どれを選べば安心？MCPCがまとめサイトを公開

モバイルコンピューティング推進コンソーシアム（MCPC）は12月12日、モバイルバッテリーなど、リチウムイオン電池搭載製品に関する安全啓発サイトを公開した。購入時に注意すべき点や正しい廃棄方法などの情報を紹介している。

同サイトでは、前述した項目のほかに、リコール品に関する情報や事故発生時の対処方法なども紹介。すべての項目が同じページ内にあるため、上から順に読んでいけば、ユーザーが知っておくべき基本的な知識を得ることが可能だ。

主な掲載項目は以下のとおり。

●サイト内の主な掲載項目（1月23日現在） ・購入時の注意点

・リコール品に関する注意喚起

・MCPCのモバイルバッテリー品質向上に関する取り組み

・廃棄する際の注意点

・事故発生時や異常を感じた際の対処方法

・通信事業者や製造メーカーの注意喚起サイトへのリンク集 など

このうち、製品購入時の注意点については、製品評価技術基盤機構（NITE）の情報を引用する形で、次の4点を挙げている。

●製品購入時の注意点 1.他の製品と比べて極端に安く売られていないか

2.販売元は信頼できるか（日本国内の連絡先が存在するか等）

3.「PSE等のPSマーク」付近に事業者名の記載があるか（PSE規則対象製品の場合）

4.廃棄する方法はあるか

誤って安全性の低い商品を買ったり、処分方法を間違えて危険な目に遭ったりしないためにも、一度、同サイトをチェックしておくことをおすすめしたい。