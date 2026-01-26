このページの本文へ

最大30%還元！PayPay自治体キャンペーン 2026年2月分追加

2026年01月26日 14時45分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

　PayPayのポイント還元率が大幅アップする「あなたのまちを応援プロジェクト」。2026年2月開始分の参加自治体が追加されました。

　気になる還元率は最大30％！対象エリアで買い物をするなら、この機会をお見逃しなく。

東北

●秋田県

由利本荘市「由利本荘市 中小企業で最大20％、大手企業で最大5％が戻ってくるキャンペーン」

開催期間：2026年2月1日0時～2月28日23時59分
対象店舗：秋田県由利本荘市内のPayPay加盟店のうち、由利本荘市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店
ポイント還元率：
・中小企業：最大20％
・一部特定の店舗：最大5％
付与上限：
・1回あたり：1000ポイント
・期間あたり：5000ポイント

●岩手県

紫波町「PayPay第4弾 紫波町でのお買物でおトクなポイント最大20％が戻ってくるキャンペーン」

開催期間：2026年2月1日0時～2月28日23時59分
対象店舗：岩手県紫波町内のPayPay加盟店のうち、キャンペーンツールの掲出がある店舗
ポイント還元率：最大20％
付与上限：
・1回あたり：3000ポイント
・期間あたり：6000ポイント

東海・北陸

●愛知県

あま市「市内事業者応援！第4弾あまトクPayPayキャンペーン」

開催期間：2026年2月1日0時～2月28日23時59分
対象店舗：愛知県あま市内のPayPay加盟店のうち、あま市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店
ポイント還元率：最大10％
付与上限：
・1回あたり：1000ポイント
・期間あたり：3000ポイント

●福井県

坂井市「続く物価高に負けるな！坂井市最大10％戻ってくるキャンペーン」

開催期間：2026年2月1日0時～2月28日23時59分
対象店舗：福井県坂井市内のPayPay加盟店のうち、キャンペーンツールの掲出がある店舗
ポイント還元率：最大10％
付与上限：
・1回あたり：1000ポイント
・期間あたり：3000ポイント

近畿

●兵庫県

芦屋市「芦屋でお得にお買い物！最大20％戻ってくるキャンペーン 第5弾」

開催期間：2026年2月1日0時～2月28日23時59分
対象店舗：兵庫県芦屋市内のPayPay加盟店のうち、キャンペーンツールの掲出がある店舗
ポイント還元率：最大20％
付与上限：
・1回あたり：1000ポイント
・期間あたり：6000ポイント

九州

●鹿児島県

枕崎市「枕崎市キャッシュレスキャンペーン第5弾！」

開催期間：2026年2月1日0時～2月28日23時59分
対象店舗：鹿児島県枕崎市内のPayPay加盟店のうち、キャンペーンツールの掲出がある店舗
ポイント還元率：最大30％
付与上限：
・1回あたり：6000ポイント
・期間あたり：1万2000ポイント

