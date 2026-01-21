このページの本文へ

NTTドコモのコールセンターで障害発生　電話受付が一時利用不能に

2026年01月21日 13時17分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

NTTドコモのニュースリリース

　NTTドコモのコールセンターで1月21日11時55分頃、電話受付システムの障害が発生。同日13時現在、同社の複数のコールセンターで、問い合わせや手続きができない状態となっている。

　同社は影響範囲と原因を確認中で、復旧の見込み時期は公表していない。

