NTTドコモのコールセンターで障害発生　電話受付が一時利用不能に

NTTドコモのコールセンターで1月21日11時55分頃、電話受付システムの障害が発生。同日13時現在、同社の複数のコールセンターで、問い合わせや手続きができない状態となっている。

同社は影響範囲と原因を確認中で、復旧の見込み時期は公表していない。