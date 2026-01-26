Windows 11緊急パッチ配信　Outlook不具合を修正

マイクロソフトは1月24日、Windows 11（25H2／24H2）を対象とした追加のセキュリティー更新プログラム「KB5078127」を公開した。複数の不具合を修正している。

「KB5078127」の主な修正内容は以下のとおり。

●「KB5078127」の主な修正内容 1月13日以降にリリースされたWindows Updateの適用後に発生する、以下の問題を修正 ■クラウドストレージ（OneDrive／Dropbox等）関連 ・クラウドストレージからファイルを開いたり、保存したりする際、一部のアプリが応答しなくなる

・クラウドストレージからファイルを開いたり、保存したりする際、予期せぬエラーが発生する ■Outlook関連 ・PTSファイルをOneDriveに保存する特定のOutlook構成で、プロセスを終了するかシステムを再起動しない限り、Outlookがハングアップして再起動できなくなる

・送信済みアイテムを発見できなくなる

・以前にダウンロードしたメールが再ダウンロードされる

「KB5078127」は、過去の更新プログラム「KB5074109」または「KB5077744」を適用中のWindows 11デバイスに対して、Windows Updateを通じて提供予定。Microsoft Updateカタログを利用した手動適用にも対応している。