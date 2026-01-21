au、月額980円「Apple Fitness+」最大3ヵ月無料に

KDDIと沖縄セルラー電話は1月21日、au／UQ mobileのiPhoneユーザーを対象に、「Apple Fitness＋」個人プランの料金（月額980円）が最大3ヵ月無料となるキャンペーンを発表した。
キャンペーンの概要は以下のとおり。
●「Apple Fitness＋」最大3ヵ月無料キャンペーン（概要）
実施期間：2026年1月21日～（終了日未定）
内容：au／UQ mobileのキャンペーンページ経由でApple Fitness＋に加入すると、Apple Fitness＋個人プランの月額料金（980円）が最大3ヵ月間無料
対象者：au／UQ mobileで「iPhone」を利用しているユーザー
その他：所定の期間内に解約手続きを完了した場合を除き、本キャンペーンでの無料期間終了後は月額料金が発生する形で自動継続となる
Apple Fitness＋は、アップルが1月21日より日本向けの展開を始めたオンラインフィットネスサービス。対応するiPhone単体で複数のコンテンツを楽しめるほか、「Apple Watch」（Series 3以降）や「AirPods Pro（第3世代）」と組み合わせることで、画面に運動中の心拍数などを表示することも可能だ。
1月21日現在、iPhoneでApple Fitness＋を利用する際の対応状況は以下のとおり。
●Apple Fitness＋でのiPhoneの対応状況（概要／1月21日現在）
■iPhone単体で利用する場合
対応機種：iPhone 8以降
対応OS：iOS 16.1以降（デジタル翻訳音声の利用はiOS 26.1以降）
■iPhoneとApple Watchをペアリングして利用する場合
対応機種
・iPhone：iPhone 6s以降
・Apple Watch：Apple Watch Series 3以降
対応OS
・iPhone：iOS 14.3以降（デジタル翻訳音声の利用はiOS 26.1以降）
・Apple Watch：watchOS 7.2以降
