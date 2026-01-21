au、月額980円「Apple Fitness+」最大3ヵ月無料に

KDDIと沖縄セルラー電話は1月21日、au／UQ mobileのiPhoneユーザーを対象に、「Apple Fitness＋」個人プランの料金（月額980円）が最大3ヵ月無料となるキャンペーンを発表した。

キャンペーンの概要は以下のとおり。

●「Apple Fitness＋」最大3ヵ月無料キャンペーン（概要）

実施期間：2026年1月21日～（終了日未定）

内容：au／UQ mobileのキャンペーンページ経由でApple Fitness＋に加入すると、Apple Fitness＋個人プランの月額料金（980円）が最大3ヵ月間無料

対象者：au／UQ mobileで「iPhone」を利用しているユーザー

その他：所定の期間内に解約手続きを完了した場合を除き、本キャンペーンでの無料期間終了後は月額料金が発生する形で自動継続となる