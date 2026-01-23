ラクマ、出品規制強化

楽天ラクマは1月22日、出品に関するルールの一部を改定した。

今回の変更では、出品の項目に「健全な取引環境を確保することが困難であるとラクマが判断した出品」という文言を追加。改定目的が「安心安全な取引環境確保のため」とされていることから、人気商品に対する悪質な出品を防ぐ狙いがあるとみられる。

なお、同日現在、本ルールに該当する禁止対象の商品はない。