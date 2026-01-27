このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 次へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第27回

Fotorgear「Fotorgear Retro DMF」

俺のiPhoneがレトロカメラに魔改造！ このスマホカバーが欲しすぎる

2026年01月27日 17時00分更新

文● ドリまつ／岡本／ASCII　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
Fotorgear Retro DMF

Fotorgear Retro DMF

　スマホのカメラ性能は年々進化していますが、「写真がいい」だけでは物足りなくなってきました。なんかこう、持った瞬間に気分が上がるとか、撮る行為そのものを楽しませてくれる道具感がほしい。そんな欲求を満たしにきたのが「Fotorgear Retro DMF」です。

　これはiPhone 17 Pro（iPhone 17 Pro Max）を古いフィルムカメラ風に見せてくれるカメラキットです。なにはともあれ、まず見た目がズルい。金属パーツを多用したクラシカルな外観で、iPhoneが一瞬にしてレトロカメラに変身します。もちろん操作系や拡張レンズなどの機能も搭載していますが、機能うんぬんよりも、このビジュアルに注目。そんなガジェットです。

　なお、現在はGREEN FUNDINGでの支援者を募集中で、ケースやレザーハンドル、ストラップ、フィルター変換リング、コールドシューなどがセットの「デラックスセット」が一般価格4万2980円のところ、2万6980円となっている状態です。

Fotorgear Retro DMF

最新のiPhoneを古いカメラに見せてくれるオシャレなツール

【目次】この記事で書かれていること：

Fotorgear Retro DMFのメリットと注意点

Fotorgear Retro DMFを購入する3つのメリット
1）見た目は完全にレトロ風カメラ
2）回して操作できるのが楽しい
3）拡張レンズやアクセサリーでさらに楽しめる

購入時に確認したい2つのポイント
1）スマホとしての普段使いはやや犠牲に
2）新しいiPhoneにすると買いなおし

まとめ
詳細スペック情報

前へ 1 2 3 4 次へ

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン