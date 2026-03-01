見た目はガラケーでも中身は完全にAndroidスマホ

3G停波でガラケーは終わり……そもそもその思い込みは間違いなのですが、「復活のガラケー」と言ってもいい注目の製品が登場しました。韓国のメーカーであるALT（オルト）が日本参入第1弾としてリリースする「MIVEケースマ AT-M140J」です。

これまでの「ガラホ」は内部的にはAndroidをベースにしながらも、実際にはアプリを追加できなかったのに対し、本製品はガラケーのスタイルを採用しながらも機能的にはAndroidスマホそのもの。物理キーの安心感はそのままに、LINEや最新アプリが動く「見た目はケータイ、中身はアンドロイドそのもの」だったりします。

これまで「LINEが使えないから」「孫とやり取りできないから」とケータイから不慣れなスマホに渋々乗り換えた人も多いはず。しかし、本機ならパカパカと開閉するあの快感、指先に伝わるボタンのクリック感を捨て去る必要はありません！