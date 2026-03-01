このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第59回

ALT「MIVEケースマ AT-M140J」

【復活のガラケー】見た目はケータイ、中身はアンドロイドそのもの　LINE使えるガラケー欲しい人用

2026年03月01日 17時00分更新

文● イチ／岡本／ASCII　編集⚫︎ASCII

タッチ操作対応の4.3型液晶を搭載しているので指で画面を直接操作可能です

見た目はガラケーでも中身は完全にAndroidスマホ

　3G停波でガラケーは終わり……そもそもその思い込みは間違いなのですが、「復活のガラケー」と言ってもいい注目の製品が登場しました。韓国のメーカーであるALT（オルト）が日本参入第1弾としてリリースする「MIVEケースマ AT-M140J」です。

　これまでの「ガラホ」は内部的にはAndroidをベースにしながらも、実際にはアプリを追加できなかったのに対し、本製品はガラケーのスタイルを採用しながらも機能的にはAndroidスマホそのもの。物理キーの安心感はそのままに、LINEや最新アプリが動く「見た目はケータイ、中身はアンドロイドそのもの」だったりします。

　これまで「LINEが使えないから」「孫とやり取りできないから」とケータイから不慣れなスマホに渋々乗り換えた人も多いはず。しかし、本機ならパカパカと開閉するあの快感、指先に伝わるボタンのクリック感を捨て去る必要はありません！

【目次】この記事で書かれていること：

MIVEケースマ AT-M140Jのメリットと注意点

MIVEケースマ AT-M140Jを購入する3つのメリット
1）見た目はガラケー、中身はAndroid！ タッチ対応液晶でLINEも動く
2）使い慣れた操作感が可能。テンキーで電話＆日本語入力の快適さ
3）非通知ブロックや見守り通知など、シニア向けの安心機能も装備

購入時に確認したい2つのポイント
1）想像を超える「デカさ」。手に取った瞬間のボリューム感に注意
2）実際のガラケーユーザーが求めるものとのアンマッチの可能性

まとめ
詳細スペック情報
製品ギャラリー

