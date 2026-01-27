アップル「AirTag（第2世代）」発売、4980円から　探せる範囲が最大1.5倍に

アップルは1月26日、紛失防止タグの新型モデル「AirTag（第2世代）」を発表した。価格は1個入りが4980円、4個入りが1万6980円。

同日よりApple Store OnlineとApple Storeアプリで注文受付を始めるほか、数日以内にに同社直営店舗でも販売を開始する。

探しやすさがアップした新型モデル

AiTagは、あらかじめ荷物などに取り付けておくことで、紛失時にマップ上で荷物の大まかな位置を把握したり、音を鳴らして正確な位置を特定したりできるデバイスだ。

今回発表された第2世代では、スピーカー音量の増加、BluetoothチップやUWB（超広帯域無線）の更新などを通じて、探しやすさを強化。特にUWBを利用した「正確な場所を見つける」機能では、前世代モデルと比較して、最大1.5倍遠い位置からナビゲートが可能となっている。

セキュリティー面については、プラットフォームをまたいだ警告やBluetooth識別子の頻繁な変更など、複数の保護機能を用意。AirTagを悪用した犯罪などから、ユーザーを守る仕組みを追加しているという。

なお、AirTag（第2世代）の利用にあたっては、iOS／iPadOS 26以降を搭載した「iPhone」または「iPad」と、iCloudアカウントへのサインインなどが必要だ。