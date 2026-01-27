このページの本文へ

アップル「AirTag（第2世代）」発売、4980円から　探せる範囲が最大1.5倍に

2026年01月27日 13時00分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

AirTag（第2世代）の外観（ケースに入れた状態）

　アップルは1月26日、紛失防止タグの新型モデル「AirTag（第2世代）」を発表した。価格は1個入りが4980円、4個入りが1万6980円。

　同日よりApple Store OnlineとApple Storeアプリで注文受付を始めるほか、数日以内にに同社直営店舗でも販売を開始する。

探しやすさがアップした新型モデル

　AiTagは、あらかじめ荷物などに取り付けておくことで、紛失時にマップ上で荷物の大まかな位置を把握したり、音を鳴らして正確な位置を特定したりできるデバイスだ。

　今回発表された第2世代では、スピーカー音量の増加、BluetoothチップやUWB（超広帯域無線）の更新などを通じて、探しやすさを強化。特にUWBを利用した「正確な場所を見つける」機能では、前世代モデルと比較して、最大1.5倍遠い位置からナビゲートが可能となっている。

　セキュリティー面については、プラットフォームをまたいだ警告やBluetooth識別子の頻繁な変更など、複数の保護機能を用意。AirTagを悪用した犯罪などから、ユーザーを守る仕組みを追加しているという。

不正な追跡からの保護機能のイメージ

不正な追跡からの保護機能のイメージ

　なお、AirTag（第2世代）の利用にあたっては、iOS／iPadOS 26以降を搭載した「iPhone」または「iPad」と、iCloudアカウントへのサインインなどが必要だ。

