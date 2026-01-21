アンカーが回収中のモバイルバッテリーで火災事故

消費者庁は1月20日、アンカー・ジャパンがリコール中のモバイルバッテリーで、2025年11月に火災事故が発生したことを明らかにした。

同庁によると事故の概要は以下のとおり。

発生日：2025年11月13日

機種・型番：A1647

事故内容：当該製品を充電中、火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品および周辺を焼損する火災が発生していた

1月20日現在、事故原因は調査中で、リコール理由との関連については不明だ。

アンカー・ジャパンでは、今回焼損した機種を含む複数製品のリコール（回収・交換）を実施中。

消費者庁は、同社による回収・交換を受けていない対象製品のユーザーに対して、直ちに使用を中止し、下記の問い合わせ先へ連絡するよう求めている。