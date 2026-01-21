このページの本文へ

アンカーが回収中のモバイルバッテリーで火災事故

2026年01月21日 13時05分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

リコール対象製品の外観

　消費者庁は1月20日、アンカー・ジャパンがリコール中のモバイルバッテリーで、2025年11月に火災事故が発生したことを明らかにした。

　同庁によると事故の概要は以下のとおり。

発生日：2025年11月13日
機種・型番：A1647
事故内容：当該製品を充電中、火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品および周辺を焼損する火災が発生していた

　1月20日現在、事故原因は調査中で、リコール理由との関連については不明だ。

　アンカー・ジャパンでは、今回焼損した機種を含む複数製品のリコール（回収・交換）を実施中。

　消費者庁は、同社による回収・交換を受けていない対象製品のユーザーに対して、直ちに使用を中止し、下記の問い合わせ先へ連絡するよう求めている。

●リコール対象製品と販売期間の一例

・ Anker 334 MagGo Battery（PowerCore 10000）：2025年6月26日までに販売した全ての製品

・Anker Power Bank（20000mAh, 22.5W, Built-In USB-C ケーブル）：2025年6月26日までに販売した全ての製品

●問い合わせ先

アンカー・ジャパン 受付窓口

・電話（９～17時／土日祝日を除く）：0120-253-004
・ウェブ（24時間）：https://www.ankerjapan.com/pages/202506-support

■関連サイト

