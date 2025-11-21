【47％オフ】「ゴースト・オブ・ヨウテイ」コレクターズエディションが安い！Amazonブラックフライデー
2025年11月21日から開催中の「Amazonブラックフライデー先行セール」。ここでは、ソニー・インタラクティブエンタテインメントより発売中のPlayStation 5用ソフト「Ghost of Yōtei（ゴースト・オブ・ヨウテイ）」のコレクターズエディションが出品されていたので紹介していこう。
ここでしか手に入らない限定グッズを入手するチャンス！
本作は、10月2日に発売されたオープンワールドアクションアドベンチャー。前作「Ghost of Tsushima（ゴースト・オブ・ツシマ）」からシステムを進化させ、厳しい大自然が織りなす蝦夷地（北海道）を冒険できる。
限定版となるコレクターズエディションには作中で主人公が着ける「怨霊の面頬のレプリカ」や、羊蹄六人衆の全員の名前が入った「仇討ちの帯」、双子の狼をイメージした刀の鍔、作中で楽しめるミニゲーム「銭弾き」を現実に遊べる硬貨など、盛りだくさんの内容が腹案れている。
通常3万1980円のところ、いまなら47％オフの1万7101円とお買い得な価格になっているので、この機会に限定グッズを手に入れてみてはいかがだろうか。
|Image from Amazon.co.jp
|【PS5】Ghost of Yōtei( ゴースト・オブ・ヨウテイ )コレクターズエディション【早期購入特典】・ゲーム内アイテム 面頬 ・篤と羊蹄六人衆のアバターセット（全７種）（封入）【CEROレーティング「Z」】
©2025 Sony Interactive Entertainment LLC.Developed by Sucker Punch Productions.Ghost of Yōtei is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
