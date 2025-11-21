Amazonブラックフライデー2025　買い物情報全まとめ

【47％オフ】「ゴースト・オブ・ヨウテイ」コレクターズエディションが安い！Amazonブラックフライデー

文●Zenon／ASCII

　2025年11月21日から開催中の「Amazonブラックフライデー先行セール」。ここでは、ソニー・インタラクティブエンタテインメントより発売中のPlayStation 5用ソフト「Ghost of Yōtei（ゴースト・オブ・ヨウテイ）」のコレクターズエディションが出品されていたので紹介していこう。

ここでしか手に入らない限定グッズを入手するチャンス！

　本作は、10月2日に発売されたオープンワールドアクションアドベンチャー。前作「Ghost of Tsushima（ゴースト・オブ・ツシマ）」からシステムを進化させ、厳しい大自然が織りなす蝦夷地（北海道）を冒険できる。

　限定版となるコレクターズエディションには作中で主人公が着ける「怨霊の面頬のレプリカ」や、羊蹄六人衆の全員の名前が入った「仇討ちの帯」、双子の狼をイメージした刀の鍔、作中で楽しめるミニゲーム「銭弾き」を現実に遊べる硬貨など、盛りだくさんの内容が腹案れている。

　通常3万1980円のところ、いまなら47％オフの1万7101円とお買い得な価格になっているので、この機会に限定グッズを手に入れてみてはいかがだろうか。

【PS5】Ghost of Yōtei( ゴースト・オブ・ヨウテイ )コレクターズエディション【早期購入特典】・ゲーム内アイテム 面頬 ・篤と羊蹄六人衆のアバターセット（全７種）（封入）【CEROレーティング「Z」】

©2025 Sony Interactive Entertainment LLC.Developed by Sucker Punch Productions.Ghost of Yōtei is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.

     

