【無料】「ゴースト・オブ・ヨウテイ」アップデート、11月25日配信 2周目、新装備、高難度など大量追加
ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は11月20日、発売中のPlayStation 5向けアクションアドベンチャー「Ghost of Yōtei（ゴースト・オブ・ヨウテイ）」について、二周目（ニューゲーム+）モード実装を含む無料アップデートを11月25日に配信すると発表した。
二周目モードでは、一周目で手に入れたすべての防具、能力、武器をゲーム開始時から使用可能。序盤から銃も持ち込める。
同時に新たな難易度と2つのトロフィーを追加。ゲーム内の新たな通貨「幻の花」は商人から30種類以上の新たな装具を交換するのに必要となる。10種類以上の護符が追加され、既存の防具や武器をもう一段階強化可能になる要素も。
メインストーリーのクリア後、一部の内容をリプレイして記録を確認できるようになる。「何度も強敵と死合いたい」という望みをかなえるアップデートとなりそうだ。
フォトモードも強化され、方向キーの再割り当てを含む新たなアクセシビリティ機能や、シャッタースピード、コンポジショングリッド、新フィルターが追加されるとのこと。
2026年には無料DLCの協力型マルチプレイモード「Legends（原題）」が配信予定の本作。一度クリアしたという人も、これから年末年始にかけて遊ぶという人も続報に期待しよう。
●『Ghost of Yōtei』途切れない寄り道に無我夢中 何でもアリな戦闘はめちゃ楽しい
https://ascii.jp/elem/000/004/321/4321297/
【ゲーム情報】
タイトル：Ghost of Yōtei（ゴースト・オブ・ヨウテイ）
ジャンル：アクション
販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
開発：Sucker Punch
プラットフォーム：PlayStation 5
発売日：発売中（2025年10月2日）
価格：
スタンダードエディション：8980円
Digital Deluxe Edition：9980円
CERO：Z（18歳以上対象）
©2025 Sony Interactive Entertainment LLC.Developed by Sucker Punch Productions.Ghost of Yōtei is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.