ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は11月20日、発売中のPlayStation 5向けアクションアドベンチャー「Ghost of Yōtei（ゴースト・オブ・ヨウテイ）」について、二周目（ニューゲーム+）モード実装を含む無料アップデートを11月25日に配信すると発表した。

二周目モードでは、一周目で手に入れたすべての防具、能力、武器をゲーム開始時から使用可能。序盤から銃も持ち込める。

同時に新たな難易度と2つのトロフィーを追加。ゲーム内の新たな通貨「幻の花」は商人から30種類以上の新たな装具を交換するのに必要となる。10種類以上の護符が追加され、既存の防具や武器をもう一段階強化可能になる要素も。

メインストーリーのクリア後、一部の内容をリプレイして記録を確認できるようになる。「何度も強敵と死合いたい」という望みをかなえるアップデートとなりそうだ。

フォトモードも強化され、方向キーの再割り当てを含む新たなアクセシビリティ機能や、シャッタースピード、コンポジショングリッド、新フィルターが追加されるとのこと。

2026年には無料DLCの協力型マルチプレイモード「Legends（原題）」が配信予定の本作。一度クリアしたという人も、これから年末年始にかけて遊ぶという人も続報に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：Ghost of Yōtei（ゴースト・オブ・ヨウテイ）

ジャンル：アクション

販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発：Sucker Punch

プラットフォーム：PlayStation 5

発売日：発売中（2025年10月2日）

価格：

スタンダードエディション：8980円

Digital Deluxe Edition：9980円

CERO：Z（18歳以上対象）

©2025 Sony Interactive Entertainment LLC.Developed by Sucker Punch Productions.Ghost of Yōtei is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.