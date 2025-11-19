ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（11月19日13時調べ）

「逆転裁判」シリーズの生みの親である巧舟氏が手掛けたミステリーアドベンチャーのHDリマスター作

・タイトル：ゴースト トリック

・割引率：67％

・価格：986円（2025年12月2日まで）

・メーカー：カプコン

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1967430/_/

「キングダムハーツ」シリーズの1作目から根幹となる6作品を収録！

・タイトル：KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-

・割引率：50％

・価格：3740円（2025年12月3日まで）

・メーカー：スクウェア・エニックス

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2552430/KINGDOM_HEARTS_HD_1525_ReMIX/

新作のアプリゲームも発表！ 稲を育てて強くなる和風アクションRPG

・タイトル：天穂のサクナヒメ

・割引率：55％

・価格：1475円（2025年11月28日まで）

・メーカー：XSEED Games, Marvelous USA（マーベラス）

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1356670/_/

「アーランド」シリーズの第1作目！ 閉鎖の危機に追い込まれたアトリエを立て直そう

・タイトル：ロロナのアトリエ ～アーランドの錬金術士～ DX

・割引率：67％

・価格：1742円（2025年12月2日まで）

・メーカー：コーエーテクモゲームス

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/936160/__DX/

「軌跡」シリーズの「エレボニア帝国編」の第1作目がお買い得。『II』も50％オフでセール中！

・タイトル：英雄伝説 閃の軌跡

・割引率：50％

・価格：1990円（2025年11月28日まで）

・メーカー：XSEED Games, Marvelous USA（日本ファルコム）

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/538680/_/

