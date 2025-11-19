毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報 第166回
「キングダムハーツ」や「アトリエ」シリーズなど、人気作もお買い得！
67％オフで『ゴースト トリック』が986円！圧倒的に好評なカプコンの謎解きミステリーADV【Steam今週のセール情報】
ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（11月19日13時調べ）
■Steamストア
https://store.steampowered.com/
■Steam「スペシャル」ページ
https://store.steampowered.com/specials/
「逆転裁判」シリーズの生みの親である巧舟氏が手掛けたミステリーアドベンチャーのHDリマスター作
・タイトル：ゴースト トリック
・割引率：67％
・価格：986円（2025年12月2日まで）
・メーカー：カプコン
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1967430/_/
©CAPCOM CO., LTD. 2010, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.
「キングダムハーツ」シリーズの1作目から根幹となる6作品を収録！
・タイトル：KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-
・割引率：50％
・価格：3740円（2025年12月3日まで）
・メーカー：スクウェア・エニックス
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2552430/KINGDOM_HEARTS_HD_1525_ReMIX/
© Disney © Disney/Pixar Developed by SQUARE ENIX.
新作のアプリゲームも発表！ 稲を育てて強くなる和風アクションRPG
・タイトル：天穂のサクナヒメ
・割引率：55％
・価格：1475円（2025年11月28日まで）
・メーカー：XSEED Games, Marvelous USA（マーベラス）
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1356670/_/
©2020 Edelweiss. Licensed to and published by XSEED Games / Marvelous USA, Inc.
「アーランド」シリーズの第1作目！ 閉鎖の危機に追い込まれたアトリエを立て直そう
・タイトル：ロロナのアトリエ ～アーランドの錬金術士～ DX
・割引率：67％
・価格：1742円（2025年12月2日まで）
・メーカー：コーエーテクモゲームス
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/936160/__DX/
©2009-2018 KOEI TECMO GAMES CO., LTD. All Rights Reserved.
「軌跡」シリーズの「エレボニア帝国編」の第1作目がお買い得。『II』も50％オフでセール中！
・タイトル：英雄伝説 閃の軌跡
・割引率：50％
・価格：1990円（2025年11月28日まで）
・メーカー：XSEED Games, Marvelous USA（日本ファルコム）
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/538680/_/
© Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
Licensed to and published by XSEED Games / Marvelous USA, Inc.
この連載の記事
- 第165回
ゲーム85％オフで『魔界戦記ディスガイア PC』が462円！やり込み系S・RPGの1作目が超特価【Steam今週のセール情報】
- 第164回
ゲーム84％オフで『ドラゴンボール ファイターズ』がお買い得！超ハイエンドのアニメ表現は必見【Steam今週のセール情報】
- 第163回
ゲーム50％オフで『パラノマサイト FILE23 本所七不思議』が990円！ユーザー評価も高いホラーアドベンチャー【Steam今週のセール情報】
- 第162回
ゲーム85％オフで『ホグワーツ・レガシー』が超お買い得！お安く「ハリー・ポッター」の世界を楽しもう【Steam今週のセール情報】
- 第161回
ゲーム45％オフで『メタファー：リファンタジオ』がお買い得！ほかにも名作タイトルが多数お安く【Steam今週のセール情報】
- 第160回
ゲーム55％オフで『グランブルーファンタジー リリンク』がお買い得！本作だけの空の物語を楽しもう【Steam今週のセール情報】
- 第159回
ゲーム60％オフで『ペルソナ３ リロード』がお買い得！Steam「オータムセール」が開催中【Steam今週のセール情報】
- 第158回
ゲーム60％オフで『Castlevania Anniversary Collection』がお安く！「悪魔城ドラキュラ」シリーズ初期8作品をまとめたコレクション作【Steam今週のセール情報】
- 第157回
ゲーム90％オフで『ワイルドハーツ』がなんと970円！からくりを利用した狩りが楽しいハンティングアクション【Steam今週のセール情報】
- 第156回
ゲーム60％オフで『アイドルマスター スターリットシーズン』がお買い得！シリーズ15周年記念作【Steam今週のセール情報】