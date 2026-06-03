毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報 第189回
『鉄拳8』や『ホグワーツ・レガシー』など人気作もお買い得！
90％オフで『Control Ultimate Edition』が450円！数々のアワードを受賞した名作をお得にゲットしよう【Steam今週のセール情報】
ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（6月3日13時調べ）
■Steamストア
https://store.steampowered.com/
■Steam「スペシャル」ページ
https://store.steampowered.com/specials/
新作が9月24日に発売決定！ 『Control』の有料DLCなどを収録したお得版が超お安く
・タイトル：Control Ultimate Edition
・割引率：90％
・価格：450円（2026年6月15日まで）
・メーカー：Remedy Entertainment
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/870780/Control_Ultimate_Edition/
Control © Remedy Entertainment Plc 2019. The Remedy, Northlight and Control logos are trademarks of Remedy Entertainment Plc. 505 Games and the 505 Games logo are trademarks of 505 Games SpA, and may be registered in the United States and other countries. All rights reserved.
「グラップラー刃牙」の範馬勇次郎の参戦決定でも話題！ 3D対戦格闘の雄「鉄拳」シリーズ最新作
・タイトル：鉄拳8
・割引率：40％
・価格：2970円（2026年6月6日まで）
・メーカー：バンダイナムコエンターテインメント
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1778820/8/
TEKKEN™8 & ©Bandai Namco Entertainment Inc.
魔法学校ホグワーツを舞台にしたオープンワールド・アクションRPG！
・タイトル：ホグワーツ・レガシー
・割引率：85％
・価格：1316円（2026年6月9日まで）
・メーカー：WB GAMES
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/990080/_/
HOGWARTS LEGACY software © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche Software. WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights © J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD AND HARRY POTTER characters, names and related indicia © and ™ Warner Bros. Entertainment Inc.
WARNER BROS. GAMES LOGO, WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s23)
MARVELキャラとカプコンキャラの夢の競演！ 「マブカプ3」の追加コンテンツ全部入りの究極版
・タイトル：アルティメット マーベル vs. カプコン3（ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3）
・割引率：80％
・価格：498円（2026年6月9日まで）
・メーカー：カプコン
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/357190/ULTIMATE_MARVEL_VS_CAPCOM_3/
© 2017 MARVEL
©MOTO KIKAKU. ©CAPCOM CO., LTD. 2011, 2016, ©CAPCOM U.S.A., INC. 2011, 2016 ALL RIGHTS RESERVED.
ユーザー評価が“非常に好評”な、「ゼルダ」や「DMC」に着想を得たアクションRPG
・タイトル：クラウドハイム【早期アクセスゲーム】
・割引率：34％
・価格：2244円（2026年6月9日まで）
・メーカー：Noodle Cat Games
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2070270/_/
"Noodle Cat Games" and "Cloudheim" are registered trademarks of Noodle Cat Games Company. Copyright © 2025 Noodle Cat Games Company. All rights reserved.
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