毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報 第182回

『サイパン』や『龍が如く８外伝』など、じっくり遊べるゲームをお得にゲット

50％オフで『ダークソウル リマスタード』がお買い得！セール作品でゲーム三昧なGWを【Steam今週のセール情報】

文●ミヤザキ／ASCII

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　ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（4月22日13時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

死にゲーの代名詞「ダクソ」シリーズの1作目のリマスター版！

タイトル：ダークソウル リマスタード（DARK SOULS™: REMASTERED）
割引率：50％
価格：2365円（2026年4月28日まで）
メーカー：フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/570940/DARK_SOULS_REMASTERED/

Dark Souls™: Remastered & ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2011-2018 FromSoftware, Inc.

近未来のSFオープンワールドアクションADV！ 追加DLCも35％オフでセール中

タイトル：サイバーパンク2077
割引率：65％
価格：3072円（2026年5月4日まで）
メーカー：CD PROJEKT RED
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1091500/2077/

CD PROJEKT®, Cyberpunk®, Cyberpunk 2077® are registered trademarks of CD PROJEKT S.A. © CD PROJEKT S.A. All rights reserved. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners.

ゾンビが徘徊するロスを探索しよう！ 協力プレイでみんなで楽しめる

タイトル：デッドアイランド2（Dead Island 2）
割引率：90％
価格：588円（2026年4月28日まで）
メーカー：Deep Silver
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/934700/Dead_Island_2/

© 2023 PLAION GmbH and published by Deep Silver. Developed by Deep Silver Dambuster Studios. Additional development by Fishlabs GmbH. Deep Silver, Dead Island, Dambuster, Fishlabs and their respective logos are trademarks of PLAION GmbH. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners. All Rights Reserved.

真島吾朗を主人公とした『龍が如く８』の外伝作！ セガマスターシステムのゲームやセガの名作アーケードゲームも遊べる

タイトル：龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii
割引率：70％
価格：2079円（2026年5月5日まで）
メーカー：セガ
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/3061810/8_Pirates_in_Hawaii/

©SEGA

「グラディウス」シリーズ6作品と完全新作の『沙羅曼蛇III』が楽しめる贅沢なコレクション作！

タイトル：グラディウス オリジンコレクション
割引率：40％
価格：3828円（2026年5月6日まで）
メーカー：KONAMI
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/2897590/_/

©Konami Digital Entertainment

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