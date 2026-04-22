毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報 第182回
『サイパン』や『龍が如く８外伝』など、じっくり遊べるゲームをお得にゲット
50％オフで『ダークソウル リマスタード』がお買い得！セール作品でゲーム三昧なGWを【Steam今週のセール情報】
ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（4月22日13時調べ）
■Steamストア
https://store.steampowered.com/
■Steam「スペシャル」ページ
https://store.steampowered.com/specials/
死にゲーの代名詞「ダクソ」シリーズの1作目のリマスター版！
・タイトル：ダークソウル リマスタード（DARK SOULS™: REMASTERED）
・割引率：50％
・価格：2365円（2026年4月28日まで）
・メーカー：フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/570940/DARK_SOULS_REMASTERED/
Dark Souls™: Remastered & ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2011-2018 FromSoftware, Inc.
近未来のSFオープンワールドアクションADV！ 追加DLCも35％オフでセール中
・タイトル：サイバーパンク2077
・割引率：65％
・価格：3072円（2026年5月4日まで）
・メーカー：CD PROJEKT RED
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1091500/2077/
CD PROJEKT®, Cyberpunk®, Cyberpunk 2077® are registered trademarks of CD PROJEKT S.A. © CD PROJEKT S.A. All rights reserved. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners.
ゾンビが徘徊するロスを探索しよう！ 協力プレイでみんなで楽しめる
・タイトル：デッドアイランド2（Dead Island 2）
・割引率：90％
・価格：588円（2026年4月28日まで）
・メーカー：Deep Silver
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/934700/Dead_Island_2/
© 2023 PLAION GmbH and published by Deep Silver. Developed by Deep Silver Dambuster Studios. Additional development by Fishlabs GmbH. Deep Silver, Dead Island, Dambuster, Fishlabs and their respective logos are trademarks of PLAION GmbH. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners. All Rights Reserved.
真島吾朗を主人公とした『龍が如く８』の外伝作！ セガマスターシステムのゲームやセガの名作アーケードゲームも遊べる
・タイトル：龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii
・割引率：70％
・価格：2079円（2026年5月5日まで）
・メーカー：セガ
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/3061810/8_Pirates_in_Hawaii/
©SEGA
「グラディウス」シリーズ6作品と完全新作の『沙羅曼蛇III』が楽しめる贅沢なコレクション作！
・タイトル：グラディウス オリジンコレクション
・割引率：40％
・価格：3828円（2026年5月6日まで）
・メーカー：KONAMI
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2897590/_/
©Konami Digital Entertainment
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