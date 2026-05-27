毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報 第188回
『帰ってきた 魔界村』など人気作もお安く！
75％オフで『ドラゴンクエストモンスターズ３ 魔族の王子とエルフの旅』がお買い得！DQ40周年記念セールが開催中【Steam今週のセール情報】
ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（5月27日13時調べ）
■Steamストア
https://store.steampowered.com/
■Steam「スペシャル」ページ
https://store.steampowered.com/specials/
魔族の王子ピサロを主人公とした「ドラゴンクエストモンスターズ」シリーズ最新作！
・タイトル：ドラゴンクエストモンスターズ３ 魔族の王子とエルフの旅
・割引率：75％
・価格：1245円（2026年6月3日まで）
・メーカー：スクウェア・エニックス
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2175540/3/
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/ SQUARE ENIX
© SUGIYAMA KOBO
「魔界村」「大魔界村」をモチーフとした「魔界村」シリーズ最新作！
・タイトル：帰ってきた 魔界村
・割引率：90％
・価格：299円（2026年6月9日まで）
・メーカー：カプコン
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1375400/_/
©CAPCOM CO., LTD. 2021 ALL RIGHTS RESERVED.
「ジョジョ」の歴代キャラクターが総勢50名集結した格闘ゲーム！
・タイトル：ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル R
・割引率：80％
・価格：1535円（2026年6月5日まで）
・メーカー：バンダイナムコエンターテインメント
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1372110/__R/
©荒木飛呂彦/集英社・ジョジョの奇妙な冒険製作委員会
©荒木飛呂彦&LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SC製作委員会
©LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険DU製作委員会
©LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険GW製作委員会
©LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SO製作委員会
©LUCKY LAND COMMUNICATIONS／集英社
©荒木飛呂彦／集英社
©Bandai Namco Entertainment Inc.
地球上に最後に残った街の指導者として社会を動かしていくサバイバルストラテジーゲーム！
・タイトル：フロストパンク
・割引率：90％
・価格：340円（2026年6月5日まで）
・メーカー：11 bit studios
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/323190/_/
© 2018 11 bit studios S.A. Frostpunk™, 11 bit studios™ and respective logos are trademarks of 11 bit studios S.A. All rights reserved.
日本を舞台にした「アサクリ」シリーズ！ 奈緒江と弥助、2人の主人公を操り戦国の美しいオープンワールドを駆け巡ろう
・タイトル：アサシン クリード シャドウズ
・割引率：50％
・価格：4895円（2026年6月10日まで）
・メーカー：ユービーアイソフト
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/3159330/_/
© 2025 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin’s Creed, Ubisoft, and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.
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