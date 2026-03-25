毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報 第181回

Steamスプリングセールは3月27日まで！ プレイしようか迷っていたソフトをこの機会にお得にゲットしよう

80％オフで『聖女戦旗 Banner of the Maid』が370円！架空のフランス革命期を舞台にした非常に好評な王道SRPG【Steam今週のセール情報】

文●ミヤザキ／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（3月25日13時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

日本語に対応した、ユーザー評価が“非常に好評”な王道のシミュレーションRPG

タイトル：聖女戦旗 Banner of the Maid
割引率：80％
価格：370円（2026年3月27日まで）
メーカー：2P Games
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/994730/_Banner_of_the_Maid/

Developed by Azure Flame Studio. Published by 2P Games. 2P Games, Banner of the Maid and the 2P Games and Banner of the Maid logos are trademarks and/or registered trademarks. All rights reserved.

『バイオ3』のリメイク作！ 追いつめられる恐怖を最新のグラフィックで味わおう

タイトル：バイオハザード RE:3
割引率：90％
価格：399円（2026年3月27日まで）
メーカー：カプコン
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/952060/BIOHAZARD_RE3/

©CAPCOM CO., LTD. 1999, 2020 ALL RIGHTS RESERVED.

大人な紳士に人気のqureateが贈るご褒美たっぷりのリアルタイムサッカーシミュレーション

タイトル：ファンタジスタ明日翔
割引率：20％
価格：1984円（2026年3月27日まで）
メーカー：qureate
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/2742280/_/

©2026 qureate

「地球防衛軍」シリーズナンバリング最新作が過去最大割引！ 絶望の未来で脅威に抗え

タイトル：地球防衛軍６
割引率：59％
価格：3681円（2026年3月27日まで）
メーカー：ディースリー・パブリッシャー
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/2291060/6/

©2024 SANDLOT ©2024 D3PUBLISHER

『英雄伝説 空の軌跡FC』のリメイク作が早くもセールに！ ユーザー評価も好評な王道ストーリーRPG

タイトル：空の軌跡 the 1st
割引率：25％
価格：6600円（2026年3月22日まで）
メーカー：ガンホー・オンライン・エンターテインメント（日本ファルコム）
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/3375780/_the_1st/

© Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.

■関連サイト

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事

この連載の一覧へ