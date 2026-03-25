Steamスプリングセールは3月27日まで！ プレイしようか迷っていたソフトをこの機会にお得にゲットしよう

ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（3月25日13時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

日本語に対応した、ユーザー評価が“非常に好評”な王道のシミュレーションRPG

・タイトル：聖女戦旗 Banner of the Maid

・割引率：80％

・価格：370円（2026年3月27日まで）

・メーカー：2P Games

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/994730/_Banner_of_the_Maid/

Developed by Azure Flame Studio. Published by 2P Games. 2P Games, Banner of the Maid and the 2P Games and Banner of the Maid logos are trademarks and/or registered trademarks. All rights reserved.

『バイオ3』のリメイク作！ 追いつめられる恐怖を最新のグラフィックで味わおう

・タイトル：バイオハザード RE:3

・割引率：90％

・価格：399円（2026年3月27日まで）

・メーカー：カプコン

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/952060/BIOHAZARD_RE3/

©CAPCOM CO., LTD. 1999, 2020 ALL RIGHTS RESERVED.

大人な紳士に人気のqureateが贈るご褒美たっぷりのリアルタイムサッカーシミュレーション

・タイトル：ファンタジスタ明日翔

・割引率：20％

・価格：1984円（2026年3月27日まで）

・メーカー：qureate

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2742280/_/

©2026 qureate

「地球防衛軍」シリーズナンバリング最新作が過去最大割引！ 絶望の未来で脅威に抗え

・タイトル：地球防衛軍６

・割引率：59％

・価格：3681円（2026年3月27日まで）

・メーカー：ディースリー・パブリッシャー

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2291060/6/

©2024 SANDLOT ©2024 D3PUBLISHER

『英雄伝説 空の軌跡FC』のリメイク作が早くもセールに！ ユーザー評価も好評な王道ストーリーRPG

・タイトル：空の軌跡 the 1st

・割引率：25％

・価格：6600円（2026年3月22日まで）

・メーカー：ガンホー・オンライン・エンターテインメント（日本ファルコム）

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/3375780/_the_1st/

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