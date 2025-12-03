毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報 第168回
『サイバーパンク2077』や『鉄拳8』などの人気作もお安く！
70％オフで『JUDGE EYES：死神の遺言Remastered』が894円！キムタク出演のリーガルサスペンスADV【Steam今週のセール情報】
ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（12月3日13時調べ）
■Steamストア
https://store.steampowered.com/
■Steam「スペシャル」ページ
https://store.steampowered.com/specials/
キムタクと龍が如くスタジオがタッグを組んだ！ 新たなヒーロー・八神隆之の活躍を描く
・タイトル：『JUDGE EYES：死神の遺言Remastered』
・割引率：70％
・価格：894円（2025年12月12日まで）
・メーカー：セガ
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2058180/JUDGE_EYESRemastered/
© SEGA. SEGA, the SEGA logo and Judgment are either registered trademarks or trademarks of SEGA Holdings Co., Ltd. or its affiliates. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners.
SFオープンワールドアクションアドベンチャーの名作をお買い得価格で楽しもう！
・タイトル：サイバーパンク2077
・割引率：65％
・価格：3072円（2025年12月12日まで）
・メーカー：CD PROJEKT RED
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1091500/2077/
CD PROJEKT®, Cyberpunk®, Cyberpunk 2077® are registered trademarks of CD PROJEKT S.A. © CD PROJEKT S.A. All rights reserved. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners.
「真・女神」シリーズ第5弾！ セール終了が近いのでお見逃しなく
・タイトル：真・女神転生Ⅴ Vengeance
・割引率：60％
・価格：3951円（2025年12月5日まで）
・メーカー：セガ（アトラス）
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1875830/V_Vengeance/
©ATLUS. ©SEGA. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. ATLUS, the ATLUS logo, SHIN MEGAMI TENSEI and SHIN MEGAMI TENSEI V: Vengeance are registered trademarks or trademarks of ATLUS Co., Ltd. or its affiliates. SEGA and the SEGA logo are registered trademarks or trademarks of SEGA CORPORATION.
シーズン2のラストを飾る追加キャラクター・ミアリズが12月5日に配信！ シーズンパス購入者への早期アクセスも実施中
・タイトル：鉄拳8
・割引率：60％
・価格： 3564円（2025年12月5日まで）
・メーカー：バンダイナムコエンターテインメント
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1778820/8/
TEKKEN™8 & ©Bandai Namco Entertainment Inc.
2作目のリメイクも決定している人気ハイスピード推理アクション
・タイトル：ニューダンガンロンパV3 みんなのコロシアイ新学期
・割引率：80％
・価格：838円（2025年12月13日まで）
・メーカー：スパイク・チュンソフト
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/567640/V3/
©2017 Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.
