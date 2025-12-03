毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報 第168回

『サイバーパンク2077』や『鉄拳8』などの人気作もお安く！

70％オフで『JUDGE EYES：死神の遺言Remastered』が894円！キムタク出演のリーガルサスペンスADV【Steam今週のセール情報】

文●ミヤザキ／ASCII

　ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（12月3日13時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

キムタクと龍が如くスタジオがタッグを組んだ！ 新たなヒーロー・八神隆之の活躍を描く

タイトル：『JUDGE EYES：死神の遺言Remastered』
割引率：70％
価格：894円（2025年12月12日まで）
メーカー：セガ
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/2058180/JUDGE_EYESRemastered/

SFオープンワールドアクションアドベンチャーの名作をお買い得価格で楽しもう！

タイトル：サイバーパンク2077
割引率：65％
価格：3072円（2025年12月12日まで）
メーカー：CD PROJEKT RED
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1091500/2077/

「真・女神」シリーズ第5弾！ セール終了が近いのでお見逃しなく

タイトル：真・女神転生Ⅴ Vengeance
割引率：60％
価格：3951円（2025年12月5日まで）
メーカー：セガ（アトラス）
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1875830/V_Vengeance/

シーズン2のラストを飾る追加キャラクター・ミアリズが12月5日に配信！ シーズンパス購入者への早期アクセスも実施中

タイトル：鉄拳8
割引率：60％
価格： 3564円（2025年12月5日まで）
メーカー：バンダイナムコエンターテインメント
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1778820/8/

2作目のリメイクも決定している人気ハイスピード推理アクション

タイトル：ニューダンガンロンパV3 みんなのコロシアイ新学期
割引率：80％
価格：838円（2025年12月13日まで）
メーカー：スパイク・チュンソフト
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/567640/V3/

■関連サイト

