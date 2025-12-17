毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報 第170回
『バイオハザード RE:4』が60％オフなど、人気作がお買い得！
92％オフで『エースコンバット7: スカイズ・アンノウン』が668円！最新作『8』の発売前に遊んでみよう【Steam今週のセール情報】
ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（12月17日13時調べ）
エースパイロットとなって、リアルな空を追求したグラフィック空間を飛び回ろう！
・タイトル：『エースコンバット7: スカイズ・アンノウン』
・割引率：92％
・価格：668円（2025年12月19日まで）
・メーカー：バンダイナムコエンターテインメント
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/502500/ACE_COMBAT_7_SKIES_UNKNOWN/
ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN & © Bandai Namco Entertainment Inc.
©2019 DigitalGlobe, Inc., a Maxar company.
All trademarks and copyrights associated with the manufacturers, aircraft, models, trade names, brands and visual images depicted in this game are the property of their respective owners, and used with such permissions.
最新作『バイオハザード レクイエム』の主人公の1人、レオンの単独主人公作！
・タイトル：バイオハザード RE:4
・割引率：60％
・価格：1996円（2025年12月19日まで）
・メーカー：カプコン
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2050650/BIOHAZARD_RE4/
©CAPCOM CO., LTD. 2005, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.
TGA2025候補作！ 15世紀中世ヨーロッパを舞台にしたオープンワールド・アクションRPG
・タイトル：キングダム カム：デリバランス II
・割引率：50％
・価格：4045円（2025年12月19日まで）
・メーカー：Deep Silver
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1771300/Kingdom_Come_Deliverance_II/
© 2025 Warhorse Studios s.r.o. Published by Deep Silver. Deep Silver is a division of PLAION. Deep Silver and Plaion and their respective logos are trademarks of Plaion GmbH, Embracer Platz 1, 6604 Hoefen, Austria. Warhorse and Kingdom Come: Deliverance are registered trademarks of Warhorse Studios s.r.o. Portions of this software are included under license © 2019-2025 Crytek GmbH. All rights reserved. Crytek, Cryengine and their respective logos are trademarks of Crytek GmbH. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners. All rights reserved.
イングランドの暗黒時代を、ヴァイキングの戦士となって駆け抜け、定住地を発展させよう
・タイトル：アサシンクリード ヴァルハラ
・割引率：90％
・価格：924円（2025年12月19日まで）
・メーカー：ユービーアイソフト
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2208920/Assassins_Creed_Valhalla/
© 2022 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin’s Creed, Ubisoft, and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.
ピノッキオの物語をベースにしたソウルライクアクションRPG！セールが本日の深夜過ぎに終了なのでお見逃しなく
・タイトル：Lies of P
・割引率：50％
・価格：4180円（2025年12月18日2時ごろまで）
・メーカー：NEOWIZ
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1627720/Lies_of_P/
© NEOWIZ All rights reserved.
