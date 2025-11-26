毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報 第167回

『Detroit: Become Human』など、ユーザー評価の高い名作が超お買い得！

50％オフで『ペルソナ4 ザ・ゴールデン』が990円！Steam「BLACK FRIDAY」セールを開催中【Steam今週のセール情報】

文●ミヤザキ／ASCII

　ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（11月26日13時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

「ペルソナ」シリーズ第4弾の完全版が1000円以下で遊べる！

タイトル：ペルソナ4 ザ・ゴールデン
割引率：50％
価格：990円（2025年12月5日まで）
メーカー：セガ（アトラス）
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1113000/4/

©ATLUS. ©SEGA. All rights reserved.

無数の選択肢と多数のエンディングが用意された近未来SFアドベンチャー

タイトル：Detroit: Become Human
割引率：80％
価格：900円（2025年12月2日まで）
メーカー：Quantic Dream
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1222140/Detroit_Become_Human/

DETROIT: BECOME HUMAN: ©2018 Sony Interactive Entertainment Europe ltd. Developed by Quantic Dream. “Detroit: Become Human” is a trademark of Sony Interactive Entertainment Europe. All rights reserved.

名作SFサバイバルホラーのリメイク作！ 特典付きの「デラックス版」もお安く

タイトル：デッドスペース
割引率：85％
価格：1305円（2025年12月5日まで）
メーカー：エレクトロニック・アーツ
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1693980/Dead_Space/

© 2023 Electronic Arts Inc.

一人でも4人でも楽しめる！ 圧倒的に好評なサードパーソンシューティング

タイトル：リスク オブ レイン2
割引率：67％
価格：848円（2025年12月5日まで）
メーカー：Gearbox
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/632360/Risk_of_Rain_2/

© 2023 Gearbox. Published and distributed by Gearbox Publishing. Gearbox and Risk of Rain, and the Gearbox Publishing logo, are registered trademarks of Gearbox. Developed by Hopoo Games, LLC.

3日ごとに強力なボスを退治しよう！ ユーザー評価も高いローグライト・ロールプレイングゲーム

タイトル：He is Coming ヒー・イズ・カミング【早期アクセスゲーム】
割引率：50％
価格：990円（2025年12月5日まで）
メーカー：Hooded Horse
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/2824490/He_is_Coming/

© Chronocle

■関連サイト

