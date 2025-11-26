毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報 第167回
『Detroit: Become Human』など、ユーザー評価の高い名作が超お買い得！
50％オフで『ペルソナ4 ザ・ゴールデン』が990円！Steam「BLACK FRIDAY」セールを開催中【Steam今週のセール情報】
ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（11月26日13時調べ）
■Steamストア
https://store.steampowered.com/
■Steam「スペシャル」ページ
https://store.steampowered.com/specials/
「ペルソナ」シリーズ第4弾の完全版が1000円以下で遊べる！
・タイトル：ペルソナ4 ザ・ゴールデン
・割引率：50％
・価格：990円（2025年12月5日まで）
・メーカー：セガ（アトラス）
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1113000/4/
©ATLUS. ©SEGA. All rights reserved.
無数の選択肢と多数のエンディングが用意された近未来SFアドベンチャー
・タイトル：Detroit: Become Human
・割引率：80％
・価格：900円（2025年12月2日まで）
・メーカー：Quantic Dream
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1222140/Detroit_Become_Human/
DETROIT: BECOME HUMAN: ©2018 Sony Interactive Entertainment Europe ltd. Developed by Quantic Dream. “Detroit: Become Human” is a trademark of Sony Interactive Entertainment Europe. All rights reserved.
名作SFサバイバルホラーのリメイク作！ 特典付きの「デラックス版」もお安く
・タイトル：デッドスペース
・割引率：85％
・価格：1305円（2025年12月5日まで）
・メーカー：エレクトロニック・アーツ
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1693980/Dead_Space/
© 2023 Electronic Arts Inc.
一人でも4人でも楽しめる！ 圧倒的に好評なサードパーソンシューティング
・タイトル：リスク オブ レイン2
・割引率：67％
・価格：848円（2025年12月5日まで）
・メーカー：Gearbox
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/632360/Risk_of_Rain_2/
© 2023 Gearbox. Published and distributed by Gearbox Publishing. Gearbox and Risk of Rain, and the Gearbox Publishing logo, are registered trademarks of Gearbox. Developed by Hopoo Games, LLC.
3日ごとに強力なボスを退治しよう！ ユーザー評価も高いローグライト・ロールプレイングゲーム
・タイトル：He is Coming ヒー・イズ・カミング【早期アクセスゲーム】
・割引率：50％
・価格：990円（2025年12月5日まで）
・メーカー：Hooded Horse
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2824490/He_is_Coming/
© Chronocle
この連載の記事
- 第166回
ゲーム67％オフで『ゴースト トリック』が986円！圧倒的に好評なカプコンの謎解きミステリーADV【Steam今週のセール情報】
- 第165回
ゲーム85％オフで『魔界戦記ディスガイア PC』が462円！やり込み系S・RPGの1作目が超特価【Steam今週のセール情報】
- 第164回
ゲーム84％オフで『ドラゴンボール ファイターズ』がお買い得！超ハイエンドのアニメ表現は必見【Steam今週のセール情報】
- 第163回
ゲーム50％オフで『パラノマサイト FILE23 本所七不思議』が990円！ユーザー評価も高いホラーアドベンチャー【Steam今週のセール情報】
- 第162回
ゲーム85％オフで『ホグワーツ・レガシー』が超お買い得！お安く「ハリー・ポッター」の世界を楽しもう【Steam今週のセール情報】
- 第161回
ゲーム45％オフで『メタファー：リファンタジオ』がお買い得！ほかにも名作タイトルが多数お安く【Steam今週のセール情報】
- 第160回
ゲーム55％オフで『グランブルーファンタジー リリンク』がお買い得！本作だけの空の物語を楽しもう【Steam今週のセール情報】
- 第159回
ゲーム60％オフで『ペルソナ３ リロード』がお買い得！Steam「オータムセール」が開催中【Steam今週のセール情報】
- 第158回
ゲーム60％オフで『Castlevania Anniversary Collection』がお安く！「悪魔城ドラキュラ」シリーズ初期8作品をまとめたコレクション作【Steam今週のセール情報】
- 第157回
ゲーム90％オフで『ワイルドハーツ』がなんと970円！からくりを利用した狩りが楽しいハンティングアクション【Steam今週のセール情報】