ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（11月5日13時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

2026年春には新たなDLCプレイアブルキャラ「孫悟空（超サイヤ人4・DAIMA）」が配信！

・タイトル：ドラゴンボール ファイターズ

・割引率：84％

・価格：1267円（2025年11月11日まで）

・メーカー：バンダイナムコエンターテインメント

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/678950/_/

©バードスタジオ／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

©Bandai Namco Entertainment Inc.

EDFのスピンアウト作品の第2弾がお買い得！ 最大4人のマルチプレイも楽しめる

・タイトル：四角い地球に再びシカク現る!? デジボク地球防衛軍2 EARTH DEFENSE FORCE: WORLD BROTHERS

・割引率：60％

・価格：2792円（2025年11月11日まで）

・メーカー：ディースリー・パブリッシャー

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2370170/_2_EARTH_DEFENSE_FORCE_WORLD_BROTHERS/

©2003-2024 D3PUBLISHER

©2003-2022 SANDLOT

©2019-2024 YUKE'S

「シヴィライゼーション」シリーズ最新作がお安く！ 追加DLCもセール中

・タイトル：シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII

・割引率：35％

・価格：5720円（2025年11月18日まで）

・メーカー：2K

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1295660/__VII/

©2024 Take-Two Interactive Software, Inc. Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.

『バイオハザード4』のリメイク作が半額に！ 死を逸（かわ）し、倒す快感を味わおう

・タイトル：BIOHAZARD RE:4

・割引率：50％

・価格：2495円（2025年11月12日まで）

・メーカー：カプコン

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2050650/BIOHAZARD_RE4/

©CAPCOM CO., LTD. 2005, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

ストーリーRPG「軌跡」シリーズのカルバード共和国編の幕開けとなるタイトル

・タイトル：英雄伝説 黎の軌跡

・割引率：40％

・価格：3660円（2025年11月15日まで）

・メーカー：NIS America（日本ファルコム）

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2138610/_/

© Nihon Falcom Corporation. All rights reserved. Licensed to and published by NIS America, Inc.