毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報 第164回
『シヴィライゼーション』や『BIOHAZARD RE:4』などの話題作もお安く！
84％オフで『ドラゴンボール ファイターズ』がお買い得！超ハイエンドのアニメ表現は必見【Steam今週のセール情報】
ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（11月5日13時調べ）
■Steamストア
https://store.steampowered.com/
■Steam「スペシャル」ページ
https://store.steampowered.com/specials/
2026年春には新たなDLCプレイアブルキャラ「孫悟空（超サイヤ人4・DAIMA）」が配信！
・タイトル：ドラゴンボール ファイターズ
・割引率：84％
・価格：1267円（2025年11月11日まで）
・メーカー：バンダイナムコエンターテインメント
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/678950/_/
©バードスタジオ／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
©Bandai Namco Entertainment Inc.
EDFのスピンアウト作品の第2弾がお買い得！ 最大4人のマルチプレイも楽しめる
・タイトル：四角い地球に再びシカク現る!? デジボク地球防衛軍2 EARTH DEFENSE FORCE: WORLD BROTHERS
・割引率：60％
・価格：2792円（2025年11月11日まで）
・メーカー：ディースリー・パブリッシャー
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2370170/_2_EARTH_DEFENSE_FORCE_WORLD_BROTHERS/
©2003-2024 D3PUBLISHER
©2003-2022 SANDLOT
©2019-2024 YUKE'S
「シヴィライゼーション」シリーズ最新作がお安く！ 追加DLCもセール中
・タイトル：シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII
・割引率：35％
・価格：5720円（2025年11月18日まで）
・メーカー：2K
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1295660/__VII/
©2024 Take-Two Interactive Software, Inc. Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.
『バイオハザード4』のリメイク作が半額に！ 死を逸（かわ）し、倒す快感を味わおう
・タイトル：BIOHAZARD RE:4
・割引率：50％
・価格：2495円（2025年11月12日まで）
・メーカー：カプコン
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2050650/BIOHAZARD_RE4/
©CAPCOM CO., LTD. 2005, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.
ストーリーRPG「軌跡」シリーズのカルバード共和国編の幕開けとなるタイトル
・タイトル：英雄伝説 黎の軌跡
・割引率：40％
・価格：3660円（2025年11月15日まで）
・メーカー：NIS America（日本ファルコム）
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2138610/_/
© Nihon Falcom Corporation. All rights reserved. Licensed to and published by NIS America, Inc.
