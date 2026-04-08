毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報 第183回
『ロードス島戦記ーディードリット・イン・ワンダーラビリンスー』などのインディータイトルもお買い得！
50％オフで『バイオハザード（1996）』が500円！シリーズの原点をSteamで遊ぼう【Steam今週のセール情報】
ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（4月8日13時調べ）
■Steamストア
https://store.steampowered.com/
■Steam「スペシャル」ページ
https://store.steampowered.com/specials/
「バイオハザード」の原初の恐怖を味わおう！『2』や『3』もお買い得
・タイトル：バイオハザード（1996）
・割引率：50％
・価格：500円（2026年4月16日まで）
・メーカー：カプコン
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/4249100/BIOHAZARD_1996/
©CAPCOM
電光石火の高速アクションで、サイバーパンクで未来的な巨大建造物を突き進め！
・タイトル：Ghostrunner - ゴーストランナー
・割引率：75％
・価格：995円（2026年4月16日まで）
・メーカー：505 Games
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1139900/Ghostrunner/
All product names, logos, brands, and registered trademarks are property of their respective owners. 505 Games and the 505 Games logo are registered trademarks of 505 Games SpA. All rights reserved.
『ロードス島戦記』の"誓約の宝冠"に至るディードリット空白の物語を描く2D探索型アクション
・タイトル：ロードス島戦記ーディードリット・イン・ワンダーラビリンスー
・割引率：55％
・価格：990円（2026年4月19日まで）
・メーカー：WSS playground／Alliance Arts
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1203630/_/
©水野良・グループSNE/KADOKAWA/Team Ladybug・WSS playground
『ダイライ』シリーズ第1作が超お買い得！一人称視点のオープンワールド・アクションサバイバルゲーム
・タイトル：Dying Light Essentials Edition（ダイイングライト エッセンシャル エディション）
・割引率：80％
・価格：674円（2026年4月15日まで）
・メーカー：Techland
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/239140/Dying_Light/
DYING LIGHT & DYING LIGHT: THE FOLLOWING © Techland 2021. Published by Techland. All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.
魔王城を作るダンジョン運営RPG！「催眠ガス」や「たらい」など多彩な罠を開発して侵入してくる冒険者たちを混乱させよう
・タイトル：魔王城ものがたり
・割引率：12％
・価格：1320円（2026年4月13日まで）
・メーカー：カイロソフト
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/4212210/_/
©KAIROSOFT CO.,LTD. All Rights Reserved.
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