毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報 第186回
『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』が85％オフなど、人気作がお買い得！
80％オフで『戦場のヴァルキュリア４ コンプリートエディション』が891円！5月のセールが開催中【Steam今週のセール情報】
ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（5月13日13時調べ）
■Steamストア
https://store.steampowered.com/
■Steam「スペシャル」ページ
https://store.steampowered.com/specials/
『戦場のヴァルキュリア４』のDLCなどをすべて収めた完全版が超お買い得！
・タイトル：戦場のヴァルキュリア４ コンプリートエディション
・割引率：80％
・価格：891円（2026年5月15日まで）
・メーカー：セガ
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/790820/4/
© SEGA. SEGA, the SEGA logo and VALKYRIA CHRONICLES are either registered trademarks or trademarks of SEGA Holdings Co., Ltd. or its affiliates. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners.
バージルが使える追加DLCがセットになった『DMC5』がお買い得！
・タイトル：デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック
・割引率：85％
・価格：448円（2026年5月26日まで）
・メーカー：カプコン
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/601150/Devil_May_Cry_5/
©CAPCOM CO., LTD. 2012, 2018 ALL RIGHTS RESERVED.
西部開拓時代のアメリカで自らの人生を切り開こう！ 人気のオープンワールドA・ADV
・タイトル：レッド・デッド・リデンプション2
・割引率：75％
・価格：2154円（2026年5月26日まで）
・メーカー：ロックスター・ゲームス
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1174180/Red_Dead_Redemption_2/
Rockstar Games, Inc. ©2005-19。Rockstar Games、Red Dead Redemption、R*、Redemption、Red Dead、Dead Eyeは、Take-Two Interactiveのマーク/ロゴであり、Take-Two Interactiveが著作権を有します。Dolby、ドルビーおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。他のすべてのマークおよび商標はそれぞれの所有者に帰属します。不許複製・無断転載を禁じます。
未知の海洋惑星で水中探索が楽しめるアドベンチャーゲーム！
・タイトル：サブノーティカ
・割引率：75％
・価格：1075円
・メーカー：Unknown Worlds Entertainment
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/264710/_/
© 2018-2021 Unknown Worlds Entertainment, Inc. SUBNAUTICA, BELOW ZERO and UNKNOWNWORLDS and the logos and designs associated therewith are trademarks of Unknown Worlds Entertainment, Inc. The SUBNAUTICA, BELOW ZERO and UNKNOWNWORLDS trademarks are Registered in the U.S. Patent and Trademark Office and in other jurisdictions. All Rights Reserved.
『アンチャーテッド 海賊王と最後の秘宝』と『アンチャーテッド 古代神の秘宝』のPC向けリマスター作！
・タイトル：アンチャーテッド トレジャーハンターコレクション
・割引率：67％
・価格：2141円（2026年5月15日まで）
・メーカー：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1659420/_/
©2021 Sony Interactive Entertainment LLC. Created and developed by Naughty Dog LLC. アンチャーテッド および アンチャーテッド トレジャーハンターコレクション は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの商標です。
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