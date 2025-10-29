毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報 第163回
ホラータイトルがお買い得な「Steam絶叫フェス4」を開催中
50％オフで『パラノマサイト FILE23 本所七不思議』が990円！ユーザー評価も高いホラーアドベンチャー【Steam今週のセール情報】
ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（10月29日13時調べ）
■Steamストア
https://store.steampowered.com/
■Steam「スペシャル」ページ
https://store.steampowered.com/specials/
2024年の日本ゲーム大賞で優秀賞を受賞した、ユーザー評価も非常に好評な本格謎解きホラーアドベンチャー
・タイトル：パラノマサイト FILE23 本所七不思議
・割引率：50％
・価格：990円（2025年11月11日まで）
・メーカー：スクウェア・エニックス
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2106840/_FILE23/
© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
巨大船舶「モウ」からの脱出を目指す横スクロールホラーアドベンチャー
・タイトル：Little Nightmares
・割引率：75％
・価格：605円（2025年11月4日まで）
・メーカー：バンダイナムコエンターテインメント
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/424840/Little_Nightmares/
Little Nightmares™ & ©BANDAI NAMCO Entertainment Europe.
Unreal, Unreal Engine, the circle-U logo and the Powered by Unreal Engine logo are trademarks or registered trademarks of Epic Games, Inc. in the United States and elsewhere.
フォロワーとなるゲームを多数輩出するローグライト要素を持つゴシックホラーカジュアルゲーム！
・タイトル：『Vampire Survivors』
・割引率：30％
・価格：349円（2025年11月5日まで）
・メーカー：poncle
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1794680/Vampire_Survivors/
© 2022 Poncle
パートナーの眼球型AI――アイボゥやタマとともに【ハーフボディ連続殺人事件】の真相を解き明かそう
・タイトル：『AI：ソムニウムファイル ニルヴァーナ イニシアチブ』
・割引率：80％
・価格：880円（2025年11月4日まで）
・メーカー：スパイク・チュンソフト
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1449200/AI/
©Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.
言い寄ってくる女の子たちを眼力（通称：フェロモンショット）で昇天させる、異色の眼（ガン）シューティングゲーム
・タイトル：ぎゃる☆がん２
・割引率：90％
・価格：330円（2025年11月4日まで）
・メーカー：インティ・クリエイツ
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/851890/2/
©INTI CREATES CO., LTD. All Rights Reserved. Published by PQube Ltd.
