毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報 第163回

ホラータイトルがお買い得な「Steam絶叫フェス4」を開催中

50％オフで『パラノマサイト FILE23 本所七不思議』が990円！ユーザー評価も高いホラーアドベンチャー【Steam今週のセール情報】

文●ミヤザキ／ASCII

　ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（10月29日13時調べ）

2024年の日本ゲーム大賞で優秀賞を受賞した、ユーザー評価も非常に好評な本格謎解きホラーアドベンチャー

タイトル：パラノマサイト FILE23 本所七不思議
割引率：50％
価格：990円（2025年11月11日まで）
メーカー：スクウェア・エニックス
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/2106840/_FILE23/

© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

巨大船舶「モウ」からの脱出を目指す横スクロールホラーアドベンチャー

タイトル：Little Nightmares
割引率：75％
価格：605円（2025年11月4日まで）
メーカー：バンダイナムコエンターテインメント
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/424840/Little_Nightmares/

Little Nightmares™ & ©BANDAI NAMCO Entertainment Europe.
Unreal, Unreal Engine, the circle-U logo and the Powered by Unreal Engine logo are trademarks or registered trademarks of Epic Games, Inc. in the United States and elsewhere.

フォロワーとなるゲームを多数輩出するローグライト要素を持つゴシックホラーカジュアルゲーム！

タイトル：『Vampire Survivors』
割引率：30％
価格：349円（2025年11月5日まで）
メーカー：poncle
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1794680/Vampire_Survivors/

© 2022 Poncle

パートナーの眼球型AI――アイボゥやタマとともに【ハーフボディ連続殺人事件】の真相を解き明かそう

タイトル：『AI：ソムニウムファイル ニルヴァーナ イニシアチブ』
割引率：80％
価格：880円（2025年11月4日まで）
メーカー：スパイク・チュンソフト
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1449200/AI/

©Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

言い寄ってくる女の子たちを眼力（通称：フェロモンショット）で昇天させる、異色の眼（ガン）シューティングゲーム

タイトル：ぎゃる☆がん２
割引率：90％
価格：330円（2025年11月4日まで）
メーカー：インティ・クリエイツ
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/851890/2/

©INTI CREATES CO., LTD. All Rights Reserved. Published by PQube Ltd.

■関連サイト

