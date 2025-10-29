ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（10月29日13時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

2024年の日本ゲーム大賞で優秀賞を受賞した、ユーザー評価も非常に好評な本格謎解きホラーアドベンチャー

・タイトル：パラノマサイト FILE23 本所七不思議

・割引率：50％

・価格：990円（2025年11月11日まで）

・メーカー：スクウェア・エニックス

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2106840/_FILE23/

© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

巨大船舶「モウ」からの脱出を目指す横スクロールホラーアドベンチャー

・タイトル：Little Nightmares

・割引率：75％

・価格：605円（2025年11月4日まで）

・メーカー：バンダイナムコエンターテインメント

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/424840/Little_Nightmares/

Little Nightmares™ & ©BANDAI NAMCO Entertainment Europe.

Unreal, Unreal Engine, the circle-U logo and the Powered by Unreal Engine logo are trademarks or registered trademarks of Epic Games, Inc. in the United States and elsewhere.

フォロワーとなるゲームを多数輩出するローグライト要素を持つゴシックホラーカジュアルゲーム！

・タイトル：『Vampire Survivors』

・割引率：30％

・価格：349円（2025年11月5日まで）

・メーカー：poncle

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1794680/Vampire_Survivors/

© 2022 Poncle

パートナーの眼球型AI――アイボゥやタマとともに【ハーフボディ連続殺人事件】の真相を解き明かそう

・タイトル：『AI：ソムニウムファイル ニルヴァーナ イニシアチブ』

・割引率：80％

・価格：880円（2025年11月4日まで）

・メーカー：スパイク・チュンソフト

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1449200/AI/

©Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

言い寄ってくる女の子たちを眼力（通称：フェロモンショット）で昇天させる、異色の眼（ガン）シューティングゲーム

・タイトル：ぎゃる☆がん２

・割引率：90％

・価格：330円（2025年11月4日まで）

・メーカー：インティ・クリエイツ

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/851890/2/

©INTI CREATES CO., LTD. All Rights Reserved. Published by PQube Ltd.