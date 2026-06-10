毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報 第190回
『Returnal』などもお買い得！ Steam「弾幕フェス」が開催中
80％オフで『エースコンバット7 スカイズ・アンノウン』がお買い得！新作に備え前作を遊んでみよう【Steam今週のセール情報】
ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（6月10日13時調べ）
■Steamストア
https://store.steampowered.com/
■Steam「スペシャル」ページ
https://store.steampowered.com/specials/
エースパイロットとなって、リアルな空を追求したグラフィック空間を自由に飛び回ろう！
・タイトル：『エースコンバット7 スカイズ・アンノウン（ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN）』
・割引率：80％
・価格：1980円（2026年6月19日まで）
・メーカー：バンダイナムコエンターテインメント
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/502500/ACE_COMBAT_7_SKIES_UNKNOWN/
ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN & © Bandai Namco Entertainment Inc.
©2019 DigitalGlobe, Inc., a Maxar company.
All trademarks and copyrights associated with the manufacturers, aircraft, models, trade names, brands and visual images depicted in this game are the property of their respective owners, and used with such permissions.
死のループを断ち切ろう！ 数々の賞に輝いた手応え抜群の弾幕系三人称視点シューター
・タイトル：Returnal（リターナル）
・割引率：67％
・価格：2504円（2026年6月16日まで）
・メーカー：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1649240/Returnal/
©2023 Sony Interactive Entertainment Europe Ltd. Developed by Housemarque Oy. Returnal is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.
XBOX GAMES SHOWCASEで『2』も発表！ ダンジョンアドベンチャーゲームをベースにした『Minecraft』
・タイトル：Minecraft Dungeons（マインクラフト ダンジョンズ）
・割引率：75％
・価格：1320円（2026年6月17日まで）
・メーカー：Xbox Game Studios
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1672970/Minecraft_Dungeons/
© 2021 Mojang Synergies AB. TM Microsoft Corporation.
キムタクと「龍が如くスタジオ」がタッグを組んで製作された本格リーガルサスペンスアクション！
・タイトル：『JUDGE EYES：死神の遺言Remastered』
・割引率：70％
・価格：894円（2026年6月19日まで）
・メーカー：セガ
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2058180/JUDGE_EYESRemastered/
© SEGA. SEGA, the SEGA logo and Judgment are either registered trademarks or trademarks of SEGA Holdings Co., Ltd. or its affiliates. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners.
ユーザーから高い支持を受けるクラシックスタイルの正統派RPG！
・タイトル：『Sea of Stars: Sunset Edition（シー・オブ・スターズ：サンセットエディション）』
・割引率：50％
・価格：2000円（2026年6月16日まで）
・メーカー：Sabotage Studio
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1244090/Sea_of_Stars_Sunset_Edition/
© Sabotage Studio 2023
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
- 第189回
ゲーム90％オフで『Control Ultimate Edition』が450円！数々のアワードを受賞した名作をお得にゲットしよう【Steam今週のセール情報】
- 第188回
ゲーム75％オフで『ドラゴンクエストモンスターズ３ 魔族の王子とエルフの旅』がお買い得！DQ40周年記念セールが開催中【Steam今週のセール情報】
- 第187回
ゲーム50％オフで『ドラゴンボール Sparking! ZERO』がお買い得！名作＆話題作をお得にゲットしよう【Steam今週のセール情報】
- 第186回
ゲーム80％オフで『戦場のヴァルキュリア４ コンプリートエディション』が891円！5月のセールが開催中【Steam今週のセール情報】
- 第185回
ゲーム50％オフで『ダークソウル リマスタード』がお買い得！セール作品でゲーム三昧なGWを【Steam今週のセール情報】
- 第184回
ゲーム75％オフで『Hades』が700円！ユーザー評価の高い名作の数々をお得にゲットしよう【Steam今週のセール情報】
- 第183回
ゲーム50％オフで『バイオハザード（1996）』が500円！シリーズの原点をSteamで遊ぼう【Steam今週のセール情報】
- 第182回
ゲーム50％オフで『テイルズ オブ グレイセス エフ』がお買い得！気になっていたタイトルをお得にゲットしよう【Steam今週のセール情報】
- 第181回
ゲーム80％オフで『聖女戦旗 Banner of the Maid』が370円！架空のフランス革命期を舞台にした非常に好評な王道SRPG【Steam今週のセール情報】
- 第180回
ゲーム60％オフで『FFXII ザ ゾディアック エイジ』がお安く！じっくり遊べる名作をお得に楽しもう【Steam今週のセール情報】