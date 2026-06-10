毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報 第190回

『Returnal』などもお買い得！　Steam「弾幕フェス」が開催中

80％オフで『エースコンバット7 スカイズ・アンノウン』がお買い得！新作に備え前作を遊んでみよう【Steam今週のセール情報】

文●ミヤザキ／ASCII

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　ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（6月10日13時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

エースパイロットとなって、リアルな空を追求したグラフィック空間を自由に飛び回ろう！

タイトル：『エースコンバット7 スカイズ・アンノウン（ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN）』
割引率：80％
価格：1980円（2026年6月19日まで）
メーカー：バンダイナムコエンターテインメント
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/502500/ACE_COMBAT_7_SKIES_UNKNOWN/

ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN & © Bandai Namco Entertainment Inc.
©2019 DigitalGlobe, Inc., a Maxar company.
All trademarks and copyrights associated with the manufacturers, aircraft, models, trade names, brands and visual images depicted in this game are the property of their respective owners, and used with such permissions.

死のループを断ち切ろう！　数々の賞に輝いた手応え抜群の弾幕系三人称視点シューター

タイトル：Returnal（リターナル）
割引率：67％
価格：2504円（2026年6月16日まで）
メーカー：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1649240/Returnal/

©2023 Sony Interactive Entertainment Europe Ltd. Developed by Housemarque Oy. Returnal is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.

XBOX GAMES SHOWCASEで『2』も発表！ ダンジョンアドベンチャーゲームをベースにした『Minecraft』

タイトル：Minecraft Dungeons（マインクラフト ダンジョンズ）
割引率：75％
価格：1320円（2026年6月17日まで）
メーカー：Xbox Game Studios
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1672970/Minecraft_Dungeons/

© 2021 Mojang Synergies AB. TM Microsoft Corporation.

キムタクと「龍が如くスタジオ」がタッグを組んで製作された本格リーガルサスペンスアクション！

タイトル：『JUDGE EYES：死神の遺言Remastered』
割引率：70％
価格：894円（2026年6月19日まで）
メーカー：セガ
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/2058180/JUDGE_EYESRemastered/

© SEGA. SEGA, the SEGA logo and Judgment are either registered trademarks or trademarks of SEGA Holdings Co., Ltd. or its affiliates. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners.

ユーザーから高い支持を受けるクラシックスタイルの正統派RPG！

タイトル：『Sea of Stars: Sunset Edition（シー・オブ・スターズ：サンセットエディション）』
割引率：50％
価格：2000円（2026年6月16日まで）
メーカー：Sabotage Studio
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1244090/Sea_of_Stars_Sunset_Edition/

© Sabotage Studio 2023

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