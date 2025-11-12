毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報 第165回
「ソニック」シリーズの3Dアクションアドベンチャー『ソニックフロンティア』も超お買い得！
85％オフで『魔界戦記ディスガイア PC』が462円！やり込み系S・RPGの1作目が超特価【Steam今週のセール情報】
ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（11月12日13時調べ）
■Steamストア
https://store.steampowered.com/
■Steam「スペシャル」ページ
https://store.steampowered.com/specials/
史上最凶のやり込みシミュレーションRPGが500円以下！ ユニット育成の自由度の高さも魅力
・タイトル：魔界戦記ディスガイア PC
・割引率：85％
・価格：462円（2025年11月15日まで）
・メーカー：NIS America（日本一ソフトウェア）
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/405900/_PC/
©2003-2016 Nippon Ichi Software, Inc. ©2016 NIS America, Inc. All rights reserved. Disgaea is a trademark or registered trademark of Nippon Ichi Software, Inc.
広大な島を超音速で駆け抜ける「ソニック」の3Dアクションアドベンチャー！
・タイトル：ソニックフロンティア
・割引率：80％
・価格：1317円（2025年11月14日まで）
・メーカー：セガ
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1237320/_/
©SEGA. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. SEGA, the SEGA logo and SONIC FRONTIERS are either registered trademarks or trademarks of SEGA CORPORATION or its affiliates.
アイレムの名作STG『R-Type』＆『R-Type II』の3Dリメイク作
・タイトル：R-Type Dimensions EX
・割引率：50％
・価格：750円（2025年11月18日まで）
・メーカー：Tozai Games
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/928390/RType_Dimensions_EX/
Tozai Games is a trademarks of Tozai, Inc. registered or protected in the US and other countries.
R-Type and R-Type II are trademarks of Irem Software Engineering Inc. registered or protected in the US and other countries.
R-Type Dimensions is protected under US and international copyright laws ©1987-2018 Tozai, Inc. and/or Irem Software Engineering Inc.
光と音の演出が気持ちいい！ パズルゲーム『ルミナス』のリマスター作
・タイトル：LUMINES REMASTERED
・割引率：70％
・価格：594円（2025年11月18日まで）
・メーカー：Enhance
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/851670/LUMINES_REMASTERED/
© ENHANCE 2018 © Resonair / BANDAI / BNEI
物理エンジンで動くバニーマンを操作し、ゴールを目指せ！ 伝説のおバカゲーム
・タイトル：Super Bunny Man（スーパーバニーマン）
・割引率：50％
・価格：850円（2025年11月26日まで）
・メーカー：Catobyte
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/673750/Super_Bunny_Man/
© 2017-2025 Catobyte Limited
この連載の記事
- 第164回
ゲーム84％オフで『ドラゴンボール ファイターズ』がお買い得！超ハイエンドのアニメ表現は必見【Steam今週のセール情報】
- 第163回
ゲーム50％オフで『パラノマサイト FILE23 本所七不思議』が990円！ユーザー評価も高いホラーアドベンチャー【Steam今週のセール情報】
- 第162回
ゲーム85％オフで『ホグワーツ・レガシー』が超お買い得！お安く「ハリー・ポッター」の世界を楽しもう【Steam今週のセール情報】
- 第161回
ゲーム45％オフで『メタファー：リファンタジオ』がお買い得！ほかにも名作タイトルが多数お安く【Steam今週のセール情報】
- 第160回
ゲーム55％オフで『グランブルーファンタジー リリンク』がお買い得！本作だけの空の物語を楽しもう【Steam今週のセール情報】
- 第159回
ゲーム60％オフで『ペルソナ３ リロード』がお買い得！Steam「オータムセール」が開催中【Steam今週のセール情報】
- 第158回
ゲーム60％オフで『Castlevania Anniversary Collection』がお安く！「悪魔城ドラキュラ」シリーズ初期8作品をまとめたコレクション作【Steam今週のセール情報】
- 第157回
ゲーム90％オフで『ワイルドハーツ』がなんと970円！からくりを利用した狩りが楽しいハンティングアクション【Steam今週のセール情報】
- 第156回
ゲーム60％オフで『アイドルマスター スターリットシーズン』がお買い得！シリーズ15周年記念作【Steam今週のセール情報】
- 第155回
ゲーム30％オフで『８番出口+８番のりば』が592円！映画も話題の「8番」シリーズのバンドル版がお買い得【Steam今週のセール情報】