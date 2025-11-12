毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報 第165回

「ソニック」シリーズの3Dアクションアドベンチャー『ソニックフロンティア』も超お買い得！

85％オフで『魔界戦記ディスガイア PC』が462円！やり込み系S・RPGの1作目が超特価【Steam今週のセール情報】

文●ミヤザキ／ASCII

　ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（11月12日13時調べ）

史上最凶のやり込みシミュレーションRPGが500円以下！ ユニット育成の自由度の高さも魅力

タイトル：魔界戦記ディスガイア PC
割引率：85％
価格：462円（2025年11月15日まで）
メーカー：NIS America（日本一ソフトウェア）
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/405900/_PC/

©2003-2016 Nippon Ichi Software, Inc. ©2016 NIS America, Inc. All rights reserved. Disgaea is a trademark or registered trademark of Nippon Ichi Software, Inc.

広大な島を超音速で駆け抜ける「ソニック」の3Dアクションアドベンチャー！

タイトル：ソニックフロンティア
割引率：80％
価格：1317円（2025年11月14日まで）
メーカー：セガ
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1237320/_/

©SEGA. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. SEGA, the SEGA logo and SONIC FRONTIERS are either registered trademarks or trademarks of SEGA CORPORATION or its affiliates.

アイレムの名作STG『R-Type』＆『R-Type II』の3Dリメイク作

タイトル：R-Type Dimensions EX
割引率：50％
価格：750円（2025年11月18日まで）
メーカー：Tozai Games
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/928390/RType_Dimensions_EX/

Tozai Games is a trademarks of Tozai, Inc. registered or protected in the US and other countries.
R-Type and R-Type II are trademarks of Irem Software Engineering Inc. registered or protected in the US and other countries.
R-Type Dimensions is protected under US and international copyright laws ©1987-2018 Tozai, Inc. and/or Irem Software Engineering Inc.

光と音の演出が気持ちいい！ パズルゲーム『ルミナス』のリマスター作

タイトル：LUMINES REMASTERED
割引率：70％
価格：594円（2025年11月18日まで）
メーカー：Enhance
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/851670/LUMINES_REMASTERED/

© ENHANCE 2018 © Resonair / BANDAI / BNEI

物理エンジンで動くバニーマンを操作し、ゴールを目指せ！ 伝説のおバカゲーム

タイトル：Super Bunny Man（スーパーバニーマン）
割引率：50％
価格：850円（2025年11月26日まで）
メーカー：Catobyte
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/673750/Super_Bunny_Man/

© 2017-2025 Catobyte Limited

