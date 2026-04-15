毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報 第184回
『モンスターハンターストーリーズ』や『PEAK』など、ネットなどで話題のゲームがお買い得！
75％オフで『Hades』が700円！ユーザー評価の高い名作の数々をお得にゲットしよう【Steam今週のセール情報】
ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（4月15日13時調べ）
■Steamストア
https://store.steampowered.com/
■Steam「スペシャル」ページ
https://store.steampowered.com/specials/
冥界の不死者の王子となり、冥王の手から逃れよう！ 『II』も好評なローグライク・ダンジョンアドベンチャー
・タイトル：Hades（ハデス）
・割引率：75％
・価格：700円（2026年4月29日まで）
・メーカー：Supergiant Games
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1145360/Hades/
© Supergiant Games, LLC 2020. All rights reserved.
最新作の『3』も好評！ 「モンハンストーリーズ」の世界へこの機会に飛び込んでみよう
・タイトル：モンスターハンターストーリーズ
・割引率：67％
・価格：986円（2026年4月16日2時ごろまで）
・メーカー：カプコン
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2356560/_/
©CAPCOM
終末世界を舞台にしたサバイバル・アドベンチャー経営ゲーム！
・タイトル：コウヤタクハイビン（Dustland Delivery）
・割引率：50％
・価格：460円（2026年4月28日まで）
・メーカー：Lilith Games
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2943280/Dustland_Delivery/
© Neutron Star Studio
クロノアの冒険をお得にPCで楽しもう！ ナムコの名作横スクロールアクションゲーム
・タイトル：風のクロノア １＆２アンコール
・割引率：75％
・価格：1369円（2026年4月24日まで）
・メーカー：バンダイナムコエンターテインメント
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1730680/_12/
風のクロノア™ １＆２アンコール & ©Bandai Namco Entertainment Inc.
1人でも最大4人でも楽しめる！ ユーザー評価も非常に好評な協力登山ゲーム
・タイトル：PEAK
・割引率：38％
・価格：545円（2026年4月18日まで）
・メーカー：Aggro Crab／Evil Landfall?
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/3527290/PEAK/
© Team PEAK
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