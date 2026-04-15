ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（4月15日13時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

冥界の不死者の王子となり、冥王の手から逃れよう！ 『II』も好評なローグライク・ダンジョンアドベンチャー

・タイトル：Hades（ハデス）

・割引率：75％

・価格：700円（2026年4月29日まで）

・メーカー：Supergiant Games

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1145360/Hades/

© Supergiant Games, LLC 2020. All rights reserved.

最新作の『3』も好評！ 「モンハンストーリーズ」の世界へこの機会に飛び込んでみよう

・タイトル：モンスターハンターストーリーズ

・割引率：67％

・価格：986円（2026年4月16日2時ごろまで）

・メーカー：カプコン

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2356560/_/

©CAPCOM

終末世界を舞台にしたサバイバル・アドベンチャー経営ゲーム！

・タイトル：コウヤタクハイビン（Dustland Delivery）

・割引率：50％

・価格：460円（2026年4月28日まで）

・メーカー：Lilith Games

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2943280/Dustland_Delivery/

© Neutron Star Studio

クロノアの冒険をお得にPCで楽しもう！ ナムコの名作横スクロールアクションゲーム

・タイトル：風のクロノア １＆２アンコール

・割引率：75％

・価格：1369円（2026年4月24日まで）

・メーカー：バンダイナムコエンターテインメント

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1730680/_12/

風のクロノア™ １＆２アンコール & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

1人でも最大4人でも楽しめる！ ユーザー評価も非常に好評な協力登山ゲーム

・タイトル：PEAK

・割引率：38％

・価格：545円（2026年4月18日まで）

・メーカー：Aggro Crab／Evil Landfall?

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/3527290/PEAK/

© Team PEAK