ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（12月10日13時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

坂本龍馬を主人公にした「龍が如く 維新！」のフルリメイク作！ 遊び込める要素も満載だ

・タイトル：『龍が如く 維新！ 極』

・割引率：80％

・価格：1537円（2025年12月12日まで）

・メーカー：セガ

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1805480/_/?curator_clanid=44982177

© SEGA. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. SEGA, the SEGA logo and LIKE A DRAGON ISHIN are registered trademarks or trademarks of SEGA CORPORATION or its affiliates.

観光の要素を取り入れた「A列車で行こう」！ DLC「ひろがる観光ライン」とのバンドル版は45％オフ

・タイトル：A列車で行こう はじまる観光計画

・割引率：50％

・価格：3839円（2025年12月19日まで）

・メーカー：KOMODO（アートディンク）

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1685460/A/

© 2021 ARTDINK. All Rights Reserved.

史上初オープンワールド・アクションADVの「スター・ウォーズ」！

・タイトル：スター・ウォーズ 無法者たち（Star Wars Outlaws）

・割引率：70％

・価格：2937円（2025年12月19日まで）

・メーカー：ユービーアイソフト

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2842040/Star_Wars_Outlaws/

STAR WARS © & ™ 2024 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved. Developed by Ubisoft. Ubisoft ™ & © 2024 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved.

爽快かつスタイリッシュなチェーンアクションが展開するアクションプラットフォーマ！

・タイトル：SANABI

・割引率：35％

・価格：988円（2025年12月11日2時ごろまで）

・メーカー：NEOWIZ

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1562700/SANABI/

Developed by WonderPotion Co, Ltd. Published by NEOWIZ. SANABI logos are trademarks of NEOWIZ, registered in the Republic of Korea and other countries. SANABI is a trademark of NEOWIZ. and may be registered in the Republic of Korea and other countries. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.

友情破壊ゲームと呼ばれた「ドカポン」のSteam版！ オンラインで2～4人で遊べる

・タイトル：ドカポン！怒りの鉄剣

・割引率：50％

・価格：2310円（2025年12月16日まで）

・メーカー：スティング

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/3077020/_/

©STING All Rights Reserved.