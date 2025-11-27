あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第194回
サイズ「CPS｜PC Cooler Display Cell」
4500円で買える自作PC用ミニディスプレーがめちゃくちゃ安くてお買い得！
2025年11月27日 17時00分更新
自作PCにもっと個性を出したい。でも、水冷CPUクーラーのディスプレー付きモデルやケース内に設置する小型ディスプレーは高価で導入ハードルも高い……。そんな人にオススメなのが、サイズの「CPS｜PC Cooler Display Cell」（以下、Display Cell）です。
価格はなんと4500円前後。PC内部に手を加えず、アクセサリー感覚で設置できる小型ディスプレーで、手軽にシステム情報や画像を映し出せます。難しい設定も不要で、自作初心者でも簡単に扱えるアイテムです。
【目次】この記事で書かれていること：
Display Cellを購入する3つのメリット
1）小さくても十分な表示領域
2）取り付け簡単、自作知識いらず
3）4500円前後という破格の導入コスト
購入時に注意したい2つのポイント
1）テンプレート以外の表示は非対応
2）取り付け時はピンの扱いに注意
