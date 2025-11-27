自作PCにもっと個性を出したい。でも、水冷CPUクーラーのディスプレー付きモデルやケース内に設置する小型ディスプレーは高価で導入ハードルも高い……。そんな人にオススメなのが、サイズの「CPS｜PC Cooler Display Cell」（以下、Display Cell）です。

価格はなんと4500円前後。PC内部に手を加えず、アクセサリー感覚で設置できる小型ディスプレーで、手軽にシステム情報や画像を映し出せます。難しい設定も不要で、自作初心者でも簡単に扱えるアイテムです。