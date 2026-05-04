あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第116回
Mobile Pixels／kibidango「Trio 3 Pro」
俺が欲しい！MacBookを3画面にするモバイルモニター、視界一杯の作業環境ゲットだぜ！
2026年05月04日 17時00分更新
ノートPCだけで仕事をしていると、「作業範囲が狭くてやりづらい」と感じることはないでしょうか。複数の資料を並べながら企画書を作成したり、ブラウザーを見ながらチャットを返したりしたいのに、どうしてもウィンドウの切り替え回数が多くなってしまいます。その結果、広い画面のデスクトップPCのように作業が捗らないと悩む人は多いはず。そんなモバイル環境における長年の課題を解決してくれる便利ガジェットを見つけました。
それが、Mobile Pixelsの「Trio 3 Pro」です。ノートPCの背面に取り付けるだけで、左右に2つの画面を展開し、一瞬にして3画面の環境を構築できてしまうというアイテムです。世の中に携帯できるモバイルモニターは数あれど、ここまで目線を動かさない、広い視界と作業領域を提供してくれる製品はなかなかお目にかかれません。もちろん、高い性能を誇るぶん価格はそれなりですが、気になる価格については後回しにさせてください。まずは、この製品が持つ十分すぎるメリットからお伝えしていきます。
【目次】この記事で書かれていること：
Trio 3 Proを購入する3つのメリット
1）目線を動かさない、左右に拡大する装着式
2）5つのモードで広がる汎用性
3）USB Type-Cケーブル1本で繋がる
購入時に確認したい2つのポイント
1）高性能ゆえの価格設定
2）手提げカバンには堪える重さ
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