あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第9回
COFO「COFO無重力モニターアームPro（上下配置版）」
指1本で動かせるらしいモニターアームは本当にスゴいのか モニター2枚が上下左右に縦に横に
2026年01月09日 17時00分更新
「まるで無重力の操作性」「指1本で自由自在」。「COFO無重力モニターアームPro（上下配置版）」のサイトに書かれたうたい文句に対して、「いやいや、さすがに盛りすぎでは？」という印象を持ったのは確かです。これまでもモニターアームはこれまでいろいろ見てきましたが、軽く動くと言われる製品でも、位置調整にある程度は力を要するものがほとんどですし、そうでないと十分に固定する力が十分ではありません。
だからこそ、本当に指1本で自由自在に動かせるのか、このアームを実際に試したいと思いました。2枚のモニターを上下にも左右にもストレスなく動かせるのか、その自由度と安定性は本物か。しっかり性能を確認しました。
■Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
COFO無重力モニターアームPro（上下配置版）を購入する3つのメリット
1）2枚モニターを自在に配置できる
2）指1本でスムーズに調整可能
3）配線がスッキリするデザイン
購入時に確認したい2つのポイント
1）価格は3万円台前半と少々高め
2）長期テストをしていないので耐久性は未知数
