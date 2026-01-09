このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第9回

COFO「COFO無重力モニターアームPro（上下配置版）」

指1本で動かせるらしいモニターアームは本当にスゴいのか　モニター2枚が上下左右に縦に横に

2026年01月09日 17時00分更新

文● ドリまつ／岡本／ASCII　編集⚫︎ASCII

COFO無重力モニターアームPro（上下配置版）

COFO無重力モニターアームPro（上下配置版）

　「まるで無重力の操作性」「指1本で自由自在」。「COFO無重力モニターアームPro（上下配置版）」のサイトに書かれたうたい文句に対して、「いやいや、さすがに盛りすぎでは？」という印象を持ったのは確かです。これまでもモニターアームはこれまでいろいろ見てきましたが、軽く動くと言われる製品でも、位置調整にある程度は力を要するものがほとんどですし、そうでないと十分に固定する力が十分ではありません。

　だからこそ、本当に指1本で自由自在に動かせるのか、このアームを実際に試したいと思いました。2枚のモニターを上下にも左右にもストレスなく動かせるのか、その自由度と安定性は本物か。しっかり性能を確認しました。

COFO無重力モニターアームPro（上下配置版）

指1本で自由自在に動かせるだと？ 実際に触って確かめてみました

【目次】この記事で書かれていること：

無重力モニターアームのメリットと注意点

COFO無重力モニターアームPro（上下配置版）を購入する3つのメリット
1）2枚モニターを自在に配置できる
2）指1本でスムーズに調整可能
3）配線がスッキリするデザイン

購入時に確認したい2つのポイント
1）価格は3万円台前半と少々高め
2）長期テストをしていないので耐久性は未知数

まとめ
詳細スペック情報

