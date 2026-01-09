「まるで無重力の操作性」「指1本で自由自在」。「COFO無重力モニターアームPro（上下配置版）」のサイトに書かれたうたい文句に対して、「いやいや、さすがに盛りすぎでは？」という印象を持ったのは確かです。これまでもモニターアームはこれまでいろいろ見てきましたが、軽く動くと言われる製品でも、位置調整にある程度は力を要するものがほとんどですし、そうでないと十分に固定する力が十分ではありません。

だからこそ、本当に指1本で自由自在に動かせるのか、このアームを実際に試したいと思いました。2枚のモニターを上下にも左右にもストレスなく動かせるのか、その自由度と安定性は本物か。しっかり性能を確認しました。

