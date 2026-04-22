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万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第21回

Thermalright「Trofeo Vision LCD」

とにかく安い！7200円のディスプレイ　ゲーミングPCにサイバー感を特盛りトッピング

2026年04月22日 18時00分更新

文● ドリまつ／ASCII　編集● ASCII

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Trofeo Vision LCD

Thermalright「Trofeo Vision LCD」

『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

　7200円。今、自分のゲーミングPCのために自由に使える7200円があったとしたら、みなさんは何を買いますか？　僕はまずこのガジェットを推したい。

　ゲーミングPCを使うのならば、やっぱり見た目のカッコよさにもトコトンこだわりたいですよね。そんなマイPCのカッコよさを底上げするアイテムとして憧れて止まないのが、PCケースへ取り付けるインフォメーション用小型ディスプレイです。CPUの温度や使用率をリアルタイムで表示するあのサイバー感……うーん、考えるだけでめちゃくちゃカッコいい！　とはいえ、液晶付きのハイエンドなCPUクーラーなどは、平気で数万円もする高嶺の花的な存在です。

　今回僕が推したいのは、そんな高望みを手持ちの7200円で解決してくれる神アイテム。それがThermalrightの「Trofeo Vision LCD」です。なんと自分のゲーミングPCに、情報を表示するミニディスプレイを、7200円前後というリーズナブルな価格であと付けで追加できちゃう神コスパアイテムなのです！

次ページ：温度表示だけじゃない！ PCケースの中で『推しが踊り出す』神機能とは？
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