あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第8回

Thermaltake「MINECUBE 360 Ultra ARGB Sync」

やりすぎもここまで来た‼　PCケースの中で輝く4面ディスプレイが衝撃的なCPUクーラー

2026年01月08日 17時00分更新

文● YD／三宅／ASCII　編集⚫︎ASCII

Thermaltakeの「MINECUBE 360 Ultra ARGB Sync」

　本製品をひと言で表すなら、“CPUクーラーの常識を軽々と超えてきた存在”。ポンプヘッド部分に4面ディスプレイを搭載し、まるで小型サイネージのように情報や映像を表示できるという、インパクト重視にもほどがある構成です！　PCケースを開けた瞬間、まず視線を奪われるのは間違いありません。初見では「ここまでやる必要あるか？」と正直に感じてしまうほどのロマン溢れるパーツでしょう！

4面ディスプレイを搭載

　自作PCの世界では、「冷える」「静か」「安定する」といった性能面が長らく主役でした。しかし近年は、そこに「魅せる」という価値が強く求められるようになっています。ARGBファンや強化ガラスケースが当たり前になった今、次はどこで個性を出すのか。そんな問いに対して、かなり振り切った答えを出してきたのが、Thermaltakeの「MINECUBE 360 Ultra ARGB Sync」というわけですね。

【目次】この記事で書かれていること：

MINECUBE 360 Ultra ARGB Syncのメリットと注意点

MINECUBE 360 Ultra ARGB Syncを購入する3つのメリット
1）4面3.95インチ液晶パネルが生み出す、圧倒的な表現力
2）見た目全振りに見えて、実は冷却面も堅実
3）見た目重視でも妥協しない、Thermaltakeらしい作り込み

購入時に確認したい2つのポイント
1）この価格で何を優先にアップグレードするかは、冷静に考えたい
2）“アクセサリー枠”は進化が早い世界

まとめ
詳細スペック情報

