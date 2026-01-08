本製品をひと言で表すなら、“CPUクーラーの常識を軽々と超えてきた存在”。ポンプヘッド部分に4面ディスプレイを搭載し、まるで小型サイネージのように情報や映像を表示できるという、インパクト重視にもほどがある構成です！ PCケースを開けた瞬間、まず視線を奪われるのは間違いありません。初見では「ここまでやる必要あるか？」と正直に感じてしまうほどのロマン溢れるパーツでしょう！

自作PCの世界では、「冷える」「静か」「安定する」といった性能面が長らく主役でした。しかし近年は、そこに「魅せる」という価値が強く求められるようになっています。ARGBファンや強化ガラスケースが当たり前になった今、次はどこで個性を出すのか。そんな問いに対して、かなり振り切った答えを出してきたのが、Thermaltakeの「MINECUBE 360 Ultra ARGB Sync」というわけですね。

