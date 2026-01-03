本記事は週刊アスキー12月9日発売号（No.1573）からの転載です。価格などの情報はすべて当時のものとなります。

外観は自作PCの華 妥協せず選ぼう

ゲーミングから静音や個性派 周辺機器も確認

PC自作の魅力の1つが、自分好みのPCケースを選べること。ゲーミングPCなら派手なLEDライティングを楽しむもよし、クリエイティブ用途なら騒音をできるだけ排除した静音ケースなど、自分の用途や好みに合わせて自由にチョイスできる。

また、設置場所に合わせてPCケースのサイズが選べるのもメリット。部屋のインテリアに合わせてデザインも選べるので、まさに自分だけの1台が手に入るのだ。

ただし、PCケース選びの際はマザーボードの規格や拡張性のチェックが必須。特にグラフィックボードの最大長は事前に入念に確認しよう。今回は流行のピラーレスと静音、個性派ケースをピックアップ。PCを彩る周辺機器も合わせてチェックして、個性あふれるPCを自作しよう。

購入前に仕様を確認！ ケース選びのポイント

自作PCの楽しみのひとつは、好みのケース選び。だが、選ぶケースによって搭載できるパーツが異なってくる。選び方の基本知識をチェックしよう。

PCケース選びのポイント【その1】

ケースの大きさは搭載パーツで決める

ケース選びの基本は、対応マザーボードの種類だ。種類でサイズと搭載できるパーツが変わる。最初のPC自作ならATX対応ケースがおすすめ。種類が多く、大半のパーツを問題なく搭載できる。

小型のMicroATXやMini-ITX用ケースは、小さいほど搭載できるパーツの制限が増え、組み立ての難易度も増すので注意。大型のE-ATXは、マザーボードのサイズを確認したうえで対応するケースを選ぼう。

対応マザーをまず確認

PCケース選びのポイント【その2】

電源ボタンや端子の使いやすさも要確認

ケースによって電源ボタンや端子の位置は異なる。PCを机の上に置くなら前面、机の下に置くなら上面に配置されたケースを選ぼう。USB Type-Cを含むUSB端子は多い方が便利だ。なお、USB4など高速なType-C端子は前面に設置できない。便利に使いたいなら、背面の端子にケーブルを繋いで利用しよう。

前面にHDMI端子を搭載したケースは、テレビやライブ配信機器、液晶タブレットへの接続に便利だ。

PCケース選びのポイント【その3】

光らせる冷却系はセットなのか確認

ライティングで魅せるPCを組むなら、付属する光るファンやコントローラーハブの有無も確認しよう。現在の主流は、ARGB（アドレサブルRGB）対応モデル。スペック表に記載がない場合は、型番や説明書を参照しよう。

配線済みケースなら、コントローラーハブをマザーボードに繋ぐだけで、アプリから光り方を操作できる。また、CPUクーラーもARGB端子をコントローラーハブに繋ぐことで光り方を操作できる。

PCケース選びのポイント【その4】

グラボの長さにも注意

小型PCケースの場合は、装着できるグラボの最大長を確認しよう。大型のグラボだと、前面ファンを外さないと装着できないこともある。

LEDライティングを満喫【ピラーレスPCケース編】

内部を広々と見せられる「ピラーレス」型は自作PCのトレンドだ。多くがブラックとホワイトの2色を展開。同系色のパーツで見栄えもこだわろう。

横置きも上下反転置きも可能

be quiet!「Light Base 600 LX」 実売価格 3万5580円前後

対応規格：ATX／MicroATX／Mini-ITX

広いガラスパネルと、上面～下面に続く1.33ｍのLEDストリップが特徴的。横置き対応に加えて、本体を上下逆にしてガラス面が右側に来る状態での設置も可能だ。

ツール不要で高エアフロー！

NZXT「H6 Flow RGB」 実売価格 2万1200円前後

対応規格：ATX／MicroATX／Mini-ITX

前面を斜めにカットした形状で、独創的な見た目と高い冷却性能を両立。電源やケーブルを分離するデュアルチャンバー構造で発熱を分散し、組み立てやすさも向上。

一体型の曲面ガラスが個性的

Antec「C5 Curve ARGB」 実売価格 1万9980円前後

対応規格：ATX／MicroATX／Mini-ITX

美しい曲面強化ガラスとARGBファン7つを搭載しながら低価格を実現。最新の背面コネクターマザーボードにも対応する。各種インターフェースは本体の上面に搭載。

まるで宙に浮いたかのような設計

COUGAR「CFV235」 実売価格 1万9980円前後

対応規格：CEB／ATX／MicroATX／Mini-ITX

ケース上部が浮いているかのようなフローティングデザインを採用。隙間部分はケースの吸気やLED照明の演出に対応。端子は左側下部に搭載。

宝石のような曲面カットが美しい

MSI「MAG PANO 100R PZ」 実売価格 1万9770円前後

対応規格：ATX／MicroATX／Mini-ITX

左右非対称のパノラマ強化ガラスが特徴的。電源や配線を裏側に格納する構造を採用。見た目の良さと組み立てやすさを両立。インターフェースは左側下部に搭載。

電源ユニットとケーブル系が独立

Cooler Master「Elite 681」 実売価格 9980円前後

対応規格：ATX／MicroATX／Mini-ITX

実売1万円切りで270度フルビューの強化ガラスと4基のARGBファンを搭載。大型GPUや水冷クーラーも余裕をもって搭載できる。インターフェースは上部に搭載。

マザーの垂直方向の位置調整が可能

Lian Li「O11D Mini V2 Flow」 実売価格 1万8860円前後

対応規格：ATX／MicroATX／Mini-ITX

小型のMicroATXやMini-ITXマザー装着時も中央に見栄え良く装着でき、空きスペースにファンなどを搭載できる。底面にGPUを冷却する角度付きファンを搭載。

珍しい天面ピラーレスで個性を演出

Thermaltake「View 390 Air」 実売価格 2万6530円前後

対応規格：ATX／MicroATX／Mini-ITX

天面ピラーレスに加えて、カラバリに個性的なバターキャラメルと紺色のFuture Duskを用意。PCらしくないポップさが魅力。インターフェースは上面右奥に搭載。

ゲーミングPCは派手なARGBのLEDを楽しもう

ピラーレスやARGBファン搭載ケースを購入したら、光る簡易水冷ユニットなどもどんどん追加して光らせよう。3ピン5V端子をコントローラーハブ経由やデイジーチェーンで接続するだけでいい。

PCに繋いでアプリから制御すると光り方のカスタムに加え、音楽や動画・ゲーム、動作温度などと連動させた光も楽しめる。専用アプリや、オープンソースのOpenRGBなどを活用しよう。