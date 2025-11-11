このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第177回

CORSAIR「XENEON EDGE」

俺も買いたい・・・超横長14インチのサブディスプレーが欲しすぎる「XENEON EDGE」

2025年11月11日 17時00分更新

文● ドリまつ／三宅／ASCII　編集⚫︎ASCII

CORSAIR XENEON EDGE

CORSAIR「XENEON EDGE」

　COMPUTEX 2025で注目を集めた横長14.5型のタッチスクリーン「XENEON EDGE」。見たときから「これ絶対にほしい！」と思っていたのですが、2025年10月30日、ついに日本でも発売されました。

　縦置きも横置きもできて、しかもタッチ対応。Stream Deckのようにショートカット操作も可能という夢のような1台。チャットや音楽アプリを常時表示しておきたい、OBSの操作パネルを分離したい、そういう願望を叶えてくれる存在です。

CORSAIR XENEON EDGE

まるでStream Deckのタッチ版！

