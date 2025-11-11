あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第177回
CORSAIR「XENEON EDGE」
俺も買いたい・・・超横長14インチのサブディスプレーが欲しすぎる「XENEON EDGE」
2025年11月11日 17時00分更新
COMPUTEX 2025で注目を集めた横長14.5型のタッチスクリーン「XENEON EDGE」。見たときから「これ絶対にほしい！」と思っていたのですが、2025年10月30日、ついに日本でも発売されました。
縦置きも横置きもできて、しかもタッチ対応。Stream Deckのようにショートカット操作も可能という夢のような1台。チャットや音楽アプリを常時表示しておきたい、OBSの操作パネルを分離したい、そういう願望を叶えてくれる存在です。
【目次】この記事で書かれていること：
XENEON EDGEを購入する3つのメリット
1）2560×720ドットでゲームも配信も情報が見やすい
2）タッチでショートカット操作
3）マグネット固定でPCケース内部にも設置可能
購入時に注意したい2つのポイント
1）実売価格は4万2780円前後。「あれば便利」枠
2）横長ゆえに使い道が限られる
