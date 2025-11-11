COMPUTEX 2025で注目を集めた横長14.5型のタッチスクリーン「XENEON EDGE」。見たときから「これ絶対にほしい！」と思っていたのですが、2025年10月30日、ついに日本でも発売されました。

縦置きも横置きもできて、しかもタッチ対応。Stream Deckのようにショートカット操作も可能という夢のような1台。チャットや音楽アプリを常時表示しておきたい、OBSの操作パネルを分離したい、そういう願望を叶えてくれる存在です。